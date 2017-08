“Bão” giảm giá ô tô, khách hàng vẫn ngó lơ

Doanh nghiệp tung chiêu “hút” khách

Tham khảo thông tin từ một số doanh nghiệp ô tô lớn tại Việt Nam, hiện tại đang có những chương trình khuyến mại, ưu đãi dành cho khách hàng khá hấp dẫn.

Điển hình như Toyota Việt Nam đang triển khai chương trình khuyến mại cho khách hàng trong tháng 7 và 8 khi mua xe Toyota Corolla Altis, Vios và Innovathanh toán đầy đủ trong thời gian khuyến mại sẽ được nhận gói hỗ trợ chi phí thuế trước bạ tương đương 30 triệu đồng (Vios) và 40 triệu đồng (Corolla Altis). Cùng với đó, Toyota Việt Nam cũng khuyến khích khách hàng của mình khi mua xe Innova tất cả các phiên bản (ngoại trừ khách mua xe lô) và thanh toán đầy đủ, sẽ được nhận gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm có giá trị tương đương 11 triệu đồng.

Còn phía Thaco, mới đây cũng vừa ra thông báo bắt đầu từ 1/8 sẽ áp dụng một mức giá chung cho hệ thống phân phối trên toàn quốc. Theo Thaco, thời gian gần đây doanh nghiệp này cũng như các hãng khác đã có nhiều sự điều chỉnh ưu đãi giá và quà tặng để thu hút khách hàng và đã mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Tuy nhiên, hạn chế của những chương trình này là mỗi đại lý lại đưa ra giá bán khác nhau trên cùng một mẫu xe, một phiên bản.

Thaco cho rằng, điều này vô tình khiến khách hàng bối rối, không xác định được đâu là mức giá cuối cùng của xe, dẫn đến tâm lý đợi giá giảm mỗi tháng, chính vì vậy Thaco công bố mức giá bán mới và cũng là cuối cùng đối với tất cả các showroom, đại lý trực thuộc để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Công bố mức giá bán lẻ cũ và mới nhất của Thaco cho thấy hầu như tất cả các mẫu xe của doanh nghiệp này đều có mức giá giảm hơn giá cũ, mức chênh lệnh thấp nhất khoảng 1 triệu đồng, cao nhất khoảng 25 triệu đồng.

Giả sử như mẫu xe có giá thấp nhất là Morning MT 1.0L giá bán lẻ cũ là 316 triệu đồng, mức giá bán lẻ mới là 315 triệu đồng.

Một số mẫu giảm khoảng từ 10 triệu đến 25 triệu đồng như Optima 2.0 AT (trang bị CD) từ 834 triệu xuống còn 824 triệu, Rondo 2.0GATH từ 842 triệu xuống còn 832 triệu, Sorendo 2.2L DAT giảm từ 1,095 tỷ đồng xuống còn 1,080 tỷ đồng, Sorendo 2.2L DAT giảm từ 1,220 tỷ đồng xuống còn 1, 205 tỷ đồng.

Đối với thương hiệu Mazda cũng có mức giảm tương tự như Mazda3 2017 2.0 Sedan có mức giá cũ 805 triệu đồng còn giá mới là 799 triệu đồng, Mazda CX-5 2WD 2.0L có giá cũ 849 triệu đồng, giá mới còn 834 triệu đồng, Mazda6 2017 2.0L giá cũ 915 triệu giảm còn 895 triệu đồng, Mazda6 2017 2.5L Premium giảm từ 1,125 tỷ đồng xuống còn 1,105 tỷ đồng.

Đối với giá bán lẻ mẫu xe Peugeot Thaco không công bố giá bán lẻ cũ và mới, Peugeot 208 Facelift có giá 865 triệu đồng, Peugeot 508 có mức giá 1,405 tỷ đồng, Peugeot308 mới có giá 1,110 tỷ đồng…

Không đứng ngoài cuộc chơi này, đầu tháng 8, Hyundai Thành Công cũng tung ra chương trình khuyến mãi từ 10 - 70 triệu đồng đối với các mẫu xe: i10 (còn từ 340 - 435 triệu đồng/xe), Santafe (còn từ 1,110 - 1,220 tỷ đồng), Elantra (còn từ 590 - 720 triệu đồng/xe)…

Một cuộc cạnh tranh giá quyết liệt giữa các hãng xe đang diễn ra khi thời điểm thuế về 0% ngày càng cận kề. (Ảnh: Kiều Chinh)

Nói về lý do đằng sau việc giá xe hơi liên tục giảm giá mạnh kể từ đầu năm nhiều nhà sản xuất cho biết, trước việc các đối thủ cạnh tranh giảm mạnh giá bán xe nên buộc họ phải giảm theo để giữ chân khách khách hàng hàng tháng là việc làm tất yếu. Do đó, các hãng xe liên tục tung ra chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng mỗi sản phẩm.

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng trưởng Ban Kế hoạch Chiến lược Toyota Việt Nam nhận định, việc giảm giá xe chỉ là một thao tác kích cầu của các nhà sản xuất khi nhận thấy thị trường có dấu hiệu chậm hơn so với mong đợi của họ.

“Trên thực tế, việc giảm giá xe là điều không hãng hay đại lý nào muốn vì nhiều khi phải bán lỗ. Nhưng nếu còn hàng tồn kho thì vẫn phải giảm giá để đẩy hàng, tránh trường hợp năm nay tồn xe nhưng năm sau lại phải tăng cường sản xuất. Có thể thấy, các hãng chỉ giảm giá một số mẫu xe chứ không phải toàn bộ. Các mẫu xe nằm trong diện được điều chỉnh giá này đa phần là các mẫu còn tồn nhiều do đó nhà sản xuất phải thông qua những phương thức ưu đãi, khuyến mãi để giải phóng hàng” – ông Tuấn cho hay.

…Khách hàng thờ ơ

Có thể thấy, chưa bao giờ người tiêu dùng Việt nhận được nhiều ưu đãi từ các hãng xe như thời điểm hiện tại. Thế nhưng, doanh số bán hàng không vì thế mà tăng lên.

Trong báo cáo bán hàng VAMA tháng 5 và tháng 6 năm 2017 của Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) thì doanh số bán hàng toàn thị trường đều có mức tăng lần lượt là 6 % và 5% so với tháng trước.

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái tháng 5 giảm tới 11%, tháng 6 giảm nhẹ 0,2% và Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 6/2017 giảm 1% so với cùng kì năm ngoái. Xe ô tô du lịch tăng 7%; xe thương mại giảm 9% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kì năm 2016.

Theo nhìn nhận của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tâm lý chờ đợi của khách hàng vào những biến động của thị trường từ giờ đến năm 2018, khi thuế nhập khẩu từ ASEAN về 0% là yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh chung của toàn thị trường từ đầu năm đến nay.

Trả lời câu hỏi thời điểm này có phải là “thời điểm vàng” để mua xe ô tô? Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định đây là thời điểm tốt để khách hàng mua xe bởi giá xe đang ở mức giảm sâu chưa từng có và thực tế là các hãng đang phải chịu bán lỗ một số mẫu. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, việc giá xe có tiếp tục giảm thêm hay không là rất khó đoán.

Tham khảo ý kiến một số khách hàng phần lớn họ vẫn có tâm lý chờ đợi giá thành ô tô giảm thêm. Chị Ngọc Loan ( Q.Cầu Giấy) cho rằng hiện xe giảm khoảng 100 triệu chủ yếu toàn xe tiền tỷ, còn xe vài trăm triệu chỉ giảm vài chục, điều này cũng chưa thể nói là mức giảm đáng kể để thu hút được khách hàng.

Anh Minh Đức (Q.Hai Bà Trưng) cho biết sẽ chờ thêm vài tháng nữa đến năm 2018 khi mức thuế nhập khẩu xe bằng 0% anh sẽ mua xe, bởi anh chắc chắn giá sẽ còn giảm hơn hiện tại.

Tuy vậy, một số khách hàng lại nhận định kể cả khi thuế nhập khẩu bằng 0% vào năm 2018 thì giá vẫn có thể chưa đúng với giá trị thực của xe và e ngại có thể sẽ có một số chính sách thuế có liên quan sẽ thay đổi.

Theo phỏng đoán của anh Trần Huy (Q.Bắc Từ Liêm), khi thuế bằng 0% các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ cạnh tranh nhưng với người mua có thể sẽ bị các loại thuế khác, bởi với tình hình thực tế giao thông Việt Nam hiện nay nếu xe rẻ, ai cũng muốn mua ô tô thì việc ách tắc giao thông sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Anh Huy cũng cho rằng mặc dù giá xe năm 2018 sẽ giảm nhưng có thể Nhà nước sẽ điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, anh cũng nghi ngại nghe phong thanh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng cũng chuẩn bị tăng giá.

Cùng chung quan điểm này, anh Tuấn Anh – một quản trị viên của diễn đàn Otofun chia sẻ, nhiều người vẫn tin rằng đến năm 2018 khi thuế nhập khẩu về 0% thì giá xe khi đó còn rẻ hơn thời điểm hiện tại rất nhiều. Tuy nhiên, theo anh Tuấn “rẻ là rẻ ở giá mua xe ban đầu, còn để xe lăn bánh được thì còn phải cõng rất nhiều loại thuế phí. Miễn được 1 thuế thì các thuế khác sẽ phải tăng lên để bù vào giá, tránh tình trạng người người nhà nhà đổ xô đi mua xe giá rẻ, rồi lại ngần ấy chiếc xe chạy ra đường thì quả thực điều kiện đường xá, đô thị của nước ta bây giờ làm sao có thể chứa nổi. Do vậy, chưa chắc giá xe năm 2018 sẽ rẻ hơn giá xe bây giờ, thậm chí có khi còn đắt hơn, trừ khi là xe cũ”.