“Đột nhập” hậu trường chung kết “Vietnam's Next Top Model 2017”

Trải qua 11 tập phát sóng, vượt qua những thử thách mang tính chuyên môn cao, top 3 gồm Chà Mi, Kim Dung, Thùy Dương đã dành được tấm vé bước vào đêm chung kết.

Thùy Dương hiện đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân Next Top năm nay. Chân dài này cũng nắm trong tay lợi thế khiến các đối thủ khác phải dè chừng đó là vóc dáng chuẩn, thân hình mảnh mai và gương mặt highfashion.

Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh, cùng sự bứt phá ngoạn mục, Kim Dung là thí sinh được đánh giá cao trong mùa giải năm này. Nhiều cựu Quán quân các mùa “Vietnam's Next Top Model All Stars 2017” đặt cược cô nàng sẽ là Quán quân của năm nay.

Trong khi đó, Chà Mi lại đang là cô gái có phong độ ổn định nhất khi cả hai lần tham gia đều bước vào đêm chung kết. Tuy gặp không ít trở ngại về sức khỏe, nhưng với lần quay trở lại mùa giải All Stars, Chà Mi đang dần chứng tỏ mình là một cô gái có nội lực khi vượt mặt nhiều thí sinh khác.

Để mang đến cho khán giả những màn trình diễn đầy thuyết phục và chuyên nghiệp, top 3 “Vietnam's Next Top Model All Stars 2017” đã rất hăng say tập luyện và chuẩn bị kỹ càng cho phần thể hiện sắp tới của mình tại đêm chung kết.

Quả thật, đây sẽ là một bài toán khó cho ban giám khảo khi Chà Mi, Thùy Dương và Kim Dung đều là những thí sinh có những thế mạnh riêng. Đối với khán giả, cả 3 thí sinh đều xứng đáng cho ngôi vị Quán quân mùa này.

Không khí trước thềm đêm chung kết của “Vietnam's Next Top Model All Stars 2017” đang nóng dần lên với màn tập luyện của ca sĩ Đông Nhi. Tuy diện trên mình bộ trang phục đơn giản nhưng sự xuất hiện của Đông Nhi tại buổi tập đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Ngay tại sân khấu, Đông Nhi đã khoe những bước nhảy vô cùng gợi cảm và nóng bỏng. Tuy chỉ là tập luyện nhưng cô và cả vũ đoàn đã cháy hết mình.

Top 3 “Vietnam's Next Top Model All Stars 2017” đã sẵn sàng bùng nổ cho những thử thách cuối cùng diễn ra tại đêm chung kết. Kim Dung, Thùy Dương, Chà Mi – ai sẽ có những màn thể hiện nổi bật nhất ở đêm chung kết và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h thứ Bảy (9/9) trên kênh VTV3.