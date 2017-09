“Glee Việt Nam”: Angela Phương Trinh ốm nghén, “đổ vỏ” cho Rocker

Nếu ở tập trước, nhiều khúc mắc giữa các tuyến nhân vật chính dần được tháo gỡ, thì ở teaser tập 5 “Glee Việt Nam”, mối tình tay tư giữa Minh Ánh (Cindy V), Đăng Phương (Rocker Nguyễn), Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) và Phi Long (Hữu Vi) lại hé lộ thêm nhiều tình tiết gay cấn.

Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) bị ốm nghén.

Quyết tâm thay đổi bản thân để theo đuổi Hạ Quyên, nhưng điều Phi Long nhận được chỉ là sự hững hờ từ phía cô nàng chiêu trò. Tuy nhiên, Hạ Quyên chỉ giả vờ mạnh mẽ thế thôi, ngay trong buổi tập nhạc của Glee, Hạ Quyên đã bị ốm nghén.

Bất ngờ hơn, khi Hạ Quyên bắt Đăng Phương chịu trách nhiệm về cái thai của mình. Nghe tin sốc, Đăng Phương tỏ ra rất bối rối với Hạ Quyên: “Thật ra anh cũng chưa từng chuẩn bị cho một tình huống như thế này". Sau cuộc đối thoại này, có vẻ như Hạ Quyên đã khóc và rất thất vọng. Có phải Đăng Phương đã suy nghĩ lại và thay đổi quyết định của mình trước đó?

Hạ Quyên bắt Đăng Phương (Rocker Nguyễn) chịu trách nhiệm về đứa bé.

Nhưng thực tế, đứa bé Hạ Quyên đang mang trong bụng là con của Phi Long chứ không phải Đăng Phương. Về phía Phi Long, sau khi biết Hạ Quyên đang mang thai đứa con của mình, anh càng trở nên quyết liệt và tỏ ra có trách nhiệm hơn.

Trong diễn biến mới nhất của teaser, cuối cùng Phi Long cũng được Hạ Quyên đáp lại, có điều lần này, thứ anh nhận lại chính là thái độ rất khó chịu, và có phần kênh kiệu từ phía cô nàng "tốt nhất là anh nên biến khỏi cuộc đời của tôi đi", cùng một cú đá đau điếng “làm quà”. Có phải vì cô nàng đang đối diện với quá nhiều áp lực nên đã trút giận lên Phi Long? Hay vì một nguyên nhân nào khác khiến cho Hạ Quyên phải hành xử như vậy?

Hạ Quyên hững hờ với Phi Long (Hữu Vi).

Cùng lúc đó, Đăng Phương cũng giật mình khi bị ăn một cú tát và bị Minh Ánh gọi là “đồ dối trá”. Đã rời bỏ Glee rồi, nhưng chuyện khủng khiếp gì xảy ra khiến Minh Ánh phải nổi trận lôi đình với Đăng Phương như vậy?

Sau bao nỗ lực tìm kiếm thành viên, CLB Glee đã có đủ số lượng thành viên để tham dự vòng loại. Niềm vui chưa được bao lâu, thì Minh Ánh lại bất ngờ rời bỏ Glee để lại nhiều tiếc nuối và... một vị trí trống. Trong lúc tình hình càng trở nên gay go thì thành viên thứ 12 của Glee đã xuất hiện. Đó chính là Trà My (Thảo Trang), một nhân vật đầy bí ẩn. Không biết làm cách nào mà Trà My lại có thể được thầy Hoàng Minh giới thiệu vào CLB Glee?

Sự xuất hiện của Trà My (Thảo Trang) hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị trong tập 5.

Tuy nhiên, dường như sự xuất hiện của nhân vật này đã khiến cho Minh Ánh phải khó chịu và thẳng thắn lên tiếng: "Cách cư xử của chị hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sự có mặt của chị như là một trò hề". Vì sao Hoàng Minh lại quyết định chọn Trà My, một nhân vật “người ngoài” để thay thế vị trí của Minh Ánh? Sự xuất hiện đột ngột của cô ca sĩ nóng bỏng này có giúp Glee tiến gần hơn đến thành công ở vòng loại sắp tới?

Tập 5 “Glee Việt Nam” sẽ lên sóng vào lúc 19h, thứ Sáu, ngày 22/9.