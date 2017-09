Ngày 10/9, thông tin từ cơ quan CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Văn Thảo (25 tuổi), Vương Xuân Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (28 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi), đều trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để phục vụ điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó vào đêm 1/9, các đối tượng gồm Thảo, Văn Hoàng, Xuân Hoàng và Khánh cùng nhóm bạn tới một quán bar, tại đường An Dương Vương, TP.Vinh để vui chơi.

Ảnh minh hoạ.

Tại đây, Văn Hoàng và Xuân Hoàng thấy 3 cô gái trẻ đẹp đang ngồi bàn bên cạnh nên cầm bia sang chúc, làm quen. Khi những người này đang chúc bia thì xuất hiện 2 nam thanh niên trong nhóm của Nguyễn Quang H. (25 tuổi), trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ngồi bàn bên cạnh tới cà khịa, “nhìn đểu”. Bị nhóm kia gây sự, Văn Hoàng và Xuân Hoàng bỏ về bàn mình và kể cho Thảo nghe. Sau đó cả nhóm lên kế hoạch, sau khi ra khỏi quán sẽ mai phục, đánh dằn mặt nhóm của Nguyễn Quang H.

Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm của Thảo ra về trước, đứng phục sẵn cách quán bar khoảng 10m, chờ nhóm đổi thủ ra sẽ đánh. Khi chạm mặt nhau, sau vài lời tranh cãi, thách thức, 2 nhóm lao vào hỗn chiến. Hậu quả, Nguyễn Quang H. sau khi bị thương ngã xuống đường vẫn tiếp tục bị nhóm của Thảo lao vào tấn công đến mức tử vong.

Sau khi gây án, Thảo cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến khi bị công an bắt giữ.

Được biết, vì nghi can Nguyễn Văn Hoàng là quân nhân nên PC45, Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ chuyển vụ án cho phía quân đội thụ lý.