Vụ cô giáo bị động thai vì "biệt phái": Phòng GD sợ bị xấu mặt?

Ngày 27/9, cô giáo Hoàng Thị Thủy (SN 1987), công tác tại trường mầm non Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam tiếp tục có những phản ánh đến báo chí câu chuyện của mình. Theo lời cô, ban Giám hiệu trường mầm non Trà Giác, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bắc Trà My đã có cuộc họp xử lý những kiến nghị của cô.

Tuy nhiên, cô Thủy cho rằng, cuộc họp không nhằm giải quyết kiến nghị chuyện cô động thai phải nhập viện do bị "biệt phái" lên vùng cao, "đi bộ 3 giờ đồng hồ" mới tới điểm trường, mà quay sang "đấu tố" cá nhân cô.

"Tại cuộc họp, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My phê bình tôi viết thông tin về việc tôi động thai khi bị phân công dạy xa đăng lên facebook, làm ảnh hưởng bộ mặt của nghành giáo dục huyện", cô Thủy nói.

Cũng theo cô giáo này, suốt cuộc họp cô còn bị chỉ trích, phê bình nhiều thứ khác mà không có sự thấu hiểu?!

Điểm trường vùng cao, nơi cô Thủy cho rằng mình phải đi 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi dẫn đến động thai.

Mong muốn ghi nhận thông tin nhiều chiều hơn, chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My. Tuy nhiên, vị này báo bận họp và sẽ trả lời sau.

Trước đó, như tin đã đưa, thông tin cô giáo Thủy bị động thai phải nhập viện do nhà trường "biệt phái" lên vùng cao đang khiến dư luận Quảng Nam xôn xao.

Nữ giáo viên kể, cô công tác tại trường được 7 năm. Ngày 15/8 vừa qua, cô nhận quyết định công tác tại điểm trường thôn 3, xã Trà Giác. Đây là điểm trường vùng sâu vùng xa phải đi bộ 3 tiếng mới đến.

Tuy nhiên, ngày 20/8, cô Thủy phát hiện mình có thai nên lo lắng xin nhà trường bố trí lại điểm công tác, nhưng không được chấp nhận. Ngày 5/9, khi đi bộ 3 tiếng lên điểm công tác, cô đã bị động thai phải nhập viện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!