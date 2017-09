“Yêu đi, đừng sợ!” cứu bàn thua trông thấy cho phim Việt hóa

“Yêu đi, đừng sợ!” là bộ phim Việt hóa tác phẩm "Spellbound" của Hàn Quốc. Phim xoay quanh câu chuyện tình của ảo thuật gia Tùng (do Ngô Kiến Huy đóng) và Phương (Nhã Phương đảm nhận). Tùng là ảo thuật gia kinh dị, nhưng lại rất sợ ma. Phương là phụ tá của Tùng, từng gặp tai nạn và từ đó có khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy ma. Tùng đã có bạn gái nhưng dần bị Phương thu hút. “Yêu đi, đừng sợ!” kết hợp khéo léo giữa ba thể loại kinh dị, hài và lãng mạn.

Bộ phim này có nhiều cảnh quay đẹp, lạ mắt, tạo nên nét lãng mạn. Những màn kinh dị được đưa vào khá tốt. Riêng yếu tố hài không bị quá nhảm như một số bộ phim Việt trước đây.

Nhã Phương - Ngô Kiến Huy kết hợp ăn ý trong phim "Yêu đi, đừng sợ!".

Sự kết hợp giữa Ngô Kiến Huy và Nhã Phương được đánh giá là khá ăn ý. Nhân vật Tùng được tạo hình lạ, hoạt náo hơn so với bản gốc giúp sở trường của Huy được phát huy. Mặc dù vậy, Huy vẫn diễn na ná những phim trước từng tham gia. Nam diễn viên bộc lộ điểm yếu về đài từ, khiến câu thoại không đủ sức truyền cảm đến khán giả. Bộ phim này cho thấy, Huy cần học hỏi thêm, để đa dạng hóa nét diễn trước khi khán giả mặc định anh không có gì mới để xem.

Khoảnh khắc tình cảm lãng mạn của Nhã Phương - Ngô Kiến Huy trong phim.

Nhã Phương được tạo hình khác biệt so với phiên bản gốc. Phương diễn quá hay, quá xuất sắc. Đặc biệt là ở phân đoạn cả hai cùng say, nằm cạnh nhau, Tùng mở mắt thấy ma, Phương liền lấy tay che mắt để Tùng yên tâm, thể hiện luôn có mình bên cạnh. Có thể nói, Nhã Phương góp phần rất lớn giúp bộ phim thành công. Tuy nhiên, Phương còn khá trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm nên vẫn thể hiện vài điểm yếu, đặc biệt là các cảnh say còn gượng gạo. Một vài phân cảnh, Phương khóc nấc, giàn giụa nước mắt.

Giá như, những cảnh này, Phương chỉ im lặng, đừng buông bất kỳ tiếng nấc nào, chỉ để nước mắt lăn dài trên má thể hiện nội tâm thì ấn tượng hơn nhiều. Phương cần nhớ, ở một số phân cảnh cô chỉ cần biểu đạt nội tâm là đủ. Mặc dù vậy, qua vai diễn này, Nhã Phương khẳng định, mình có thể tiến xa hơn đối với nghiệp diễn.

Đạo diễn, biên kịch Việt kiều Stephane Gauger.

Đạo diễn, biên kịch Việt kiều Stephane Gauger để lại nhiều dấu ấn trong “Yêu đi, đừng sợ!” Anh tạo được sự đan xen, chuyển đổi khoảnh khắc giữa sự rùng rợn về thị giác và cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Anh cũng hoán đổi khá nhiều tình tiết của bộ phim so với phiên bản gốc làm cho nhịp điệu phim nhanh hơn, mới hơn. Anh còn thêm nhiều đoạn để lý giải các tình tiết mà phiên bản gốc còn thiếu sót. Rất nhiều cảnh quay, đạo diễn đã có sự dịch chuyển chứ không bê nguyên xi so với bản Hàn như các bộ phim remake trước đây. Một điểm đáng ghi nhận là cảnh quay, kỹ xảo, bối cảnh được dàn dựng công phu, bắt mắt, thậm chí đẹp hơn cả phiên bản Hàn.

Phim remake vẫn mang nhiều “tai tiếng”, chưa được đánh giá cao, nhưng nếu thể loại Việt hóa đều đạt chất lượng như bộ phim này thì chắc chắn sẽ được khán giả lẫn giới chuyên môn ủng hộ. Không ngoa khi nói rằng, “Yêu đi, đừng sợ!” đã cứu bàn thua trông thấy cho phim remake.