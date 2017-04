1 sở có 6 Phó Giám đốc tại Bình Định: Lịch sử có thể thay đổi được

Từ Bắc chí Nam, những câu chuyện “bổ nhiệm nhầm”, “bổ nhiệm thừa” liên tục khiến dư luận dậy sóng thời gian qua. Ở miền Bắc, chỉ kể đến tỉnh Hải Dương đã có tới 2 vụ gây chấn động như vụ sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB-XH) có tới 44 lãnh đạo trong tổng số 46 biên chế, Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Hải Dương “vì sơ suất” nên đã đặc cách cho con ruột mình giữ chức phó phòng tại sở LĐ-TB-XH tỉnh. Cho đến miền Trung, Nam đều “góp phần” không nhỏ vào “bữa tiệc bổ nhiệm” với những vụ việc đình đám như vụ bà Trần Vũ Quỳnh Anh ở tỉnh Thanh Hóa, vụ Trịnh Xuân Thanh ở tỉnh Hậu Giang…

Và đến giờ, sóng chưa kịp yên, gió chưa kịp lặng, bão tố dư luận lại một lần nữa nổi lên trước sự việc sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Định có đến 6 phó giám đốc sở - nhiều gấp đôi so với quy định được thông qua tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định có đến 6 phó giám đốc. Ảnh: Dân trí.

Để giải thích cho sự việc “lạm phát cán bộ” đó, thay vì đổ tại “sơ suất”, tại lỗi đánh máy, ông Đặng Trung Thành – Giám đốc sở TN&MT, ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đều thừa nhận rằng… lỗi do lịch sử. Cụ thể, trả lời báo chí, ông Trần Châu có nói rằng: “Chúng tôi nhiều lần họp bàn đã thấy một sở có 6 phó giám đốc là nhiều, nhưng đây là vấn đề lịch sử để lại sau khi sáp nhập nhiều cơ quan về sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định.”

Thiết nghĩ, lịch sử được tạo ra và và được quyết định bởi con người. Nếu những vấn đề còn tồn đọng của quá khứ đi ngược lại với những quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chung thời hiện tại thì tại sao không mạnh dạn thay đổi? Cũng giống như “quy trình” vậy. Cả “lịch sử” và “quy trình” đều do con người tạo ra. Người ta thường để ý đến 3 chữ “đúng – quy – trình” mà không quan tâm rằng quy trình đó có đúng, có phù hợp với hoàn cảnh hay không.

Lại nhớ, vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ - Barack Obama, trong lần tranh cử để trở thành Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã hô vang khẩu hiệu: “Change – We can believe in” (Chúng ta có thể tin vào sự thay đổi). Và chính câu nói đó đã chiếm được sự tin tưởng của phần lớn người dân nước Mỹ, tạo nên sự thành công vang dội của ông.

Hóa ra, lịch sử hay những thứ tồn đọng trong quá khứ không hề đáng sợ. Mà thứ đáng sợ chính là tâm lý không chịu thay đổi.

Bảo Trang

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả