15 loại tinh dầu cho chứng ho, cảm lạnh và sung huyết

Tinh dầu cây húng quế: Lá húng quế. Để giảm ho và tắc nghẽn do dị ứng, chỉ cần thêm một giọt dầu cơm vào súp hoặc nước xốt salad. Cây húng quế là một loại tinh dầu được biết đến để làm giảm chứng viêm do dị ứng và hoạt động bằng cách giải độc cơ thể khỏi virus và vi khuẩn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Letters of Applied Microbiology năm 1998 nhận thấy rằng 5 loại dầu húng thơm cho thấy hoạt tính chống lại hầu hết các vi khuẩn được kiểm tra.