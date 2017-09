183.100 người trình độ cử nhân trở lên thất nghiệp

Ngày 15/9, bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 14 quý 2/2017.

Theo đó, trong quý 2, số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 183.100 người, tăng 44.200 người so với quý 1/2017. Nhóm trình độ cao đẳng có 82.600 người thất nghiệp, giảm 21.600 người so với quý 1, tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm còn 4,96% nhưng vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ trung cấp có 92.700 người thất nghiệp, tăng 9.400 người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,5%.

Như vậy, nếu như trong quý 1 tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ đại học trở lên đột ngột giảm đáng kể thì sang quý 2 tỷ lệ này đã tăng trở lại. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 3,63% trong khi quý trước là 2,79%.

Lao động có trình độ từ đại học trở lên thất nghiệp gia tăng trở lại (Ảnh minh họa).

Cả nước có 1.081.600 lao động trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 20.100 người so với quý 1/2017 và 7.100 người so với quý 2/2016. Đáng lưu ý, số người thất nghiệp dài hạn (12 tháng trở lên) chiếm 24,5% tổng số người thất nghiệp. So với quý 1, số thanh niên thất nghiệp tăng 26.600 người lên 5.751 nghìn người; tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên mức 7,67%.

Theo 8 vùng kinh tế thì đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, lần lượt là 2,95% và 2,65%, trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ thấp nhất 0,95% và 1,05%.

Bản tin thị trường lao động cho thấy, số người có nhu cầu tìm việc làm trong quý 2 là 30.400 người, tăng gần gấp đôi so với quý 1. Trong đó, lao động nữ có nhu cầu tìm việc là 13.600 người (chiếm 44,8%). Công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn trong quý 2 chủ yếu là lao động phổ thông, chiếm tới 49,8%. Tiếp theo là dệt, may mặc chiếm 17,2%.

Theo các chuyên gia nhận định, con số 183.100 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp rất đáng suy nghĩ. Những chỉ tiêu về thất nghiệp trên mới đánh giá được một phần mà chưa phải là bức tranh toàn diện về thị trường lao động hiện nay.

Khi nhìn nhận thị trường lao động, phải đánh giá đào tạo làm sao phù hợp nhu cầu thị trường, cơ cấu vùng miền. Thị trường cần lao động kỹ thuật thì đào tạo kỹ thuật chứ không thể đào tạo những ngành chuyên về lý thuyết. Chúng ta vẫn nói làm sao để nắm bắt được tín hiệu của thị trường để đổi mới đào tạo, nhưng dường như việc nắm bắt tín hiệu này chưa được chú trọng nhiều.

Hơn nữa, nếu chúng ta quan tâm về mặt lượng của thị trường lao động thì cần ít nhất 2 chỉ số, gồm thất nghiệp và số giờ sử dụng thời gian lao động. Nếu tỷ lệ thất nghiệp thấp mà tỷ lệ sử dụng thời gian lao động cũng thấp thì nguồn nhân lực của đất nước chưa được sử dụng khá cao. Nếu tỷ lệ thất nghiệp cao một chút, nhưng hầu hết người lao động sử dụng thời gian lao động thì điều đó chứng tỏ chúng ta khai thác khá cao nguồn lực lao động của đất nước.

Ngân Giang