2 người may mắn thoát chết khi ĐH.Vinh giải toả mặt bằng

Ngày 20/9, ông Lô Văn Nghĩa, Trưởng Công an xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc, nam thanh niên được phát hiện tử vong bên đường do ăn lá ngón.