2.000 tờ báo Mỹ xin được bảo vệ trước Google, Facebook

Ông David Chavern, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch của NMA cho hay: “NMA, cùng với sự hỗ trợ từ các thành viên như The New York Times, Washington Post và The Wall Street Journal, cho rằng luật cạnh tranh truyền thông hiện tại đang ngăn cản các tổ chức tin tức hợp tác để đàm phán các thỏa thuận tốt hơn với các nền tảng internet lớn, từ đó vô tình cho phép Google và Facebook tiếp tục kiểm soát hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số và nền kinh tế công nghệ thông tin”.

Ảnh minh họa.

Đây là bước đi đầu tiên của các nhà lãnh đạo ngành truyền thông Mỹ nhằm kêu gọi chính phủ hành động để chống lại sự độc quyền của Google, Facebook.

Theo Axios, ở châu Âu, các nhà quản lý độc quyền đã ngăn cản sự thống trị của các công ty công nghệ lớn nhưng ở Mỹ, các cơ quan quản lý dường như đã bỏ qua vấn đề này, cho phép Google và Facebook phát triển đến mức họ kiểm soát tới 60% thị trường quảng cáo kỹ thuật số của Mỹ và hơn 50% thị trường quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu. Trong khi đó, doanh thu quảng cáo của các công ty truyền thông tiếp tục giảm.

NMA cho rằng, sự thống trị của Facebook và Google đã tạo ra một nền kinh tế truyền thông và môi trường tin tức không lành mạnh. Để chống lại điều này, họ đang yêu cầu Google và Facebook cần thực hiện 4 thay đổi quan trọng.

Thứ nhất, chia sẻ nhiều hơn doanh thu quảng cáo cho các tờ báo

Facebook đã chia sẻ doanh thu thu được từ ứng dụng đọc báo trực tiếp Instant Airticle trong vài tháng qua, nhưng NMA cho rằng số doanh thu được chia sẻ vẫn còn quá ít, gần như không có.

Ông Michael J. Klingensmith, một lãnh đạo của NMA kiêm Giám đốc của công ty truyền thông Minneapolis Star Tribune Media cho hay: “Đó là một lời hứa mà Facebook đã không thực hiện được".

Thứ hai, tạo thêm công cụ hỗ trợ các tờ báo thu hút độc giả đăng kí đọc báo

Facebook dường như đang thực hiện mong muốn này của các tờ báo. Hồi đầu tháng Sáu, Thời báo phố Wall (WSJ) dẫn một số nguồn tin thân cận với Facebook cho hay, Facebook sắp cho ra mắt một tính năng mới, cho phép độc giả đăng kí đọc báo ngay trên ứng dụng di động của Facebook.

Thứ ba, cải thiện việc chia sẻ dữ liệu độc giả cho các tờ báo

NMA yêu cầu Facebook cung cấp cho các tờ báo nhiều dữ liệu hơn về độc giả của họ. Ông Klingensmith nói: “Hiện nay, chúng tôi chẳng biết gì về những độc giả đang đọc nội dung của chúng tôi trên Facebook”.

Thứ tư, phát triển công cụ hỗ trợ thương hiệu

NMA cho rằng, thương hiệu là cốt lõi của kinh doanh tin tức và Google và Facebook đang trở thành “bức tường” ngăn cách giữa độc giả và các tờ báo. Một nghiên cứu được tiến hành hồi đầu năm của Quỹ Pew / Knight cho thấy, có tới 10% số người được hỏi cho biết họ nghĩ các bài báo trên Facebook là do Facebook sản xuất ra.

Theo Infonet