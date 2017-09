362 băng nhóm tội phạm bị triệt phá sau 2 tháng ra quân

Mới đây, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bộ Công an đã có buổi làm việc với công an các địa phương Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Buổi làm việc nhằm xây dựng thế trận an ninh vững chắc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho APEC 2017 sắp diễn ra tại Đà Nẵng.

Báo cáo về tiến độ công tác bảo vệ APEC 2017 của Tổng cục Cảnh sát, Đại tá Trần Văn Tiến, Phó Cục trưởng cục Tham mưu cho hay, qua 2 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước, trong đó quan trọng là sự kiện APEC, kết quả đạt được của công an các cấp rất tích cực.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến chủ trì buổi làm việc với công an các địa phương.

Trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 81%, có nơi đạt 100%; số băng nhóm tội phạm triệt phá là 362 trường hợp.

Tại TP.Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an các cấp đã liên tục mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tấn công tội phạm theo chuyên đề, nhờ đó kết quả điều tra khám phá án cao.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà nẵng cho biết, rất vinh dự được tham gia bảo vệ APEC 2017, bởi đây là sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế rất quan trọng, có cả chục ngàn đại biểu tham dự. "Trọng trách đặt lên vai lực lượng Công an Đà Nẵng nói riêng, CAND nói chung rất nặng nề. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các chốt điểm luôn được các đơn vị, địa phương chủ động từ nhiều tháng qua", đại tá Mưu nói.

Phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng, tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và cục Cảnh sát hình sự, ma túy, môi trường… cũng đã nêu những phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác đấu tranh với các loại tội phạm, không để chúng lợi dụng sự kiện diễn ra tại Đà Nẵng để hoạt động phạm tội, trong đó đặt công tác phòng ngừa lên hàng đầu.

APEC sắp đến, trọng trách của công an các cấp là rất nặng nề. Trung tướng Tuyến đề nghị phải chủ động phòng ngừa các loại tội phạm ngay từ bây giờ.

Sau khi lắng nghe các địa phương trình bày, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến lưu ý, căn cứ vào tình hình, các lực lượng cần cụ thể hoá kế hoạch thành hành động, trong đó chú trọng khâu dự báo các tình huống xấu có thể xảy ra để chủ động phòng ngừa, trong đó có nhiệm vụ tổng diễn tập công tác đảm bảo an ninh, an toàn của toàn lực lượng công an sẽ diễn ra sắp tới, không được chủ quan.