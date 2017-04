37 học sinh ở Nghệ An tiếp tục bị ngộ độc do ăn hạt của quả ngô đồng

Sau sự việc học sinh ngộ độc do ăn hạt quả ngô đồng ở TX.Cửa Lò, mới đây, 37 học sinh cấp 2 ở huyện Qùy Châu (Nghệ An) tiếp tục bị ngộ độc do ăn hạt của loại quả này.