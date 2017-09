4 bí quyết để có bánh Trung thu thơm ngon tuyệt hảo

Bánh bị nứt, vỡ khi nướng

Đa số các mẻ bánh Trung thu đầu tiên của các chị em đều rơi vào tình trạng vỏ bánh bị cứng, khi cầm lên sẽ bị nứt vỡ. Điều này khiến chất lượng bánh giảm, mất thẩm mỹ.

Khắc phục: Để bánh đạt tiêu chuẩn chị em có thể chọn một quả dứa chín, thơm ngon thái lát rồi đun cùng nước đường. Khi nước đường nguội, bạn vớt dứa ra. Cách làm này sẽ khiến cho vỏ bánh mềm và dẻo hơn.

Bánh nướng bị ướt

Bánh Trung thu nướng khi xong đạt là phải hơi cứng như bánh quy, để 2-3 tuần lớp dầu của nhân ngấm vào phần vỏ sẽ khiến bánh mềm, ngon. Còn nếu khi nướng bánh xong lấy ra bánh có vỏ ngon vừa ăn thì bạn chỉ để 2-3 ngày là bánh sẽ bị ướt ở vỏ, chưa đạt.

Bên cạnh đó, cũng có một nguyên nhân khác nữa là dùng nước đường bị đọng hạt li ti để làm bánh sẽ khiến bánh bị ướt. Chưa kể, trong quá trình nướng bánh, chúng ta thường xịt thêm nước vào các lần nướng, nếu bạn xịt nhiều nước quá cũng khiến bánh bị ướt.

Khắc phục: Chỉ cần chú ý các công đoạn nướng đúng độ cứng của bánh, nước đường nếu bị đọng hạt li ti thì không được dùng. Cuối cùng là chú ý việc xịt thêm nước trong quá trình nướng bánh Trung Thu.

Bánh có màu không đều, đẹp

Có thể khẳng định rằng bánh nướng lên màu không đẹp là do quá trình nướng bánh chưa đạt, bánh vẫn còn non. Bên cạnh đó một phần là do nước đường mà bạn sử dụng khi làm bánh Trung Thu.

Khắc phục: Nên nấu nước đường trước 1-2 tháng mới sử dụng làm bánh. Nước đường để càng lâu thì bánh lên màu càng đẹp. Bạn nên hòa thêm một chút màu thực vật hoặc bột tro tàu vào hỗn hợp quết lên mặt bánh khi nướng.

Bánh bị biến dạng

Khi làm chưa quen tay, sản phẩm bánh Trung thu của bạn sẽ bị biến dạng so với dự định ban đầu: Bánh phồng rộp, quá to,... Có điều này cũng bởi công đoạn nhào nặn bánh chưa chuẩn, bị lọt khí. Trong trường hợp này, bạn nên cẩn thận hơn, phân chia đúng tỉ lệ nhân bánh và vỏ bánh phù hợp hơn.

