Ngày 8/9, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp các đối tượng gồm: Cụt Thị Sân (SN 1986) và Cụt Văn Thôn (SN 1982), cùng trú tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm; Pịt Văn May (SN 1989), trú tại bản Đồn Bọong, xã Na Ngoi và Lương Văn Dương (SN 1995), trú tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn để phục vụ điều tra về hành vi lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc.

Các đối tượng Sân và Thôn tại cơ quan công an.

Ngày 4/9, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn của Moong Thị Th. (SN 2000), trú tại bản Kèo Cơn, xã Keng Đu tố cáo các đối tượng Cụt Thị Sân và Cụt Văn Thôn lừa bán chị này sang biên giới. Sau thời gian bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ, lợi dụng sơ hở của nhà chồng, chị Th. đã bỏ trốn về nước và lên công an tố cáo.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã bắt khẩn cấp các đối tượng Cụt Thị Sâm và Cụt Văn Thôn. Tại cơ quan công an, Sâm và Thôn khai nhận, năm 2014, 2 đối tượng này đã cấu kết với nhau, lừa bán các em Moong Thị Th. và Lương Thị Ph. (SN 1989), cùng trú tại bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc, lấy 200 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, Lương Văn Dương và Pịt Văn May đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cũng trong ngày 4/9, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn của chị Lương Thị L. (SN 1996), trú tại bản Kèo Cơn, xã Keng Đu tố cáo các đối tượng Pịt Văn May và Lương Văn Dương lừa bán chị L. cho một người đàn ông Trung Quốc lấy 60 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, các đối tượng May và Dương đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.