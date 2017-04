4 lý do khiến con gái ngày nay sợ yêu

Tình yêu là điều cao đẹp mà thượng đế ban tặng cho con người, tuy nhiên, vì nhiều lý do mà con gái ngày nay bỗng "sợ yêu". Họ cho rằng, đôi khi tự tự do cũng là một lựa chọn lý tưởng để tận hưởng tuổi thanh xuân ngọt ngào. Vậy, vì lý do gì mà con gái ngày nay sợ yêu?

Thiếu chung thủy

Nhiều cô nàng quan niệm, thà “ế” còn hơn lựa chọn một người đàn ông trăng hoa, thiếu chung thủy trong tình yêu. Nếu chẳng may gặp phải anh chàng như thế, họ sẽ nuối tiếc tuổi thanh xuân và quãng thời gian lẽ ra mình phải được tận hưởng những điều ngọt ngào.

Cũng theo các “nàng cáo” việc yêu phải một anh chàng thiếu chung thủy, còn khiến cho họ rơi vào trạng thái u sầu, bỏ ăn,… Chính điều đó, sẽ làm cho nhan sắc sớm tàn phai. Bởi vậy, họ luôn rỉ tai nhau: “Thà ế bền vững, còn hơn yêu phải anh chàng hào hoa”.

(Ảnh minh họa)

Yêu tự do

Nhiều cô nàng chọn tự do làm mục tiêu trong cuộc sống. Họ sợ sự ràng buộc với ai đó, khi mỗi ngày có hàng chục tin nhắn gửi đến chỉ để hỏi: “Em đang làm gì?”, “Em đừng thức khuya nhé”, “Em đừng xem phim”, "Em phải có mặt đúng giờ"… Nhưng các chàng đâu có biết, đó chính là niềm yêu thích của các cô gái.

Với tình yêu như thế, sẽ khiến con gái cảm thấy mình bị quản lý, không được tự do vui chơi. Chưa kể, đi đâu chàng cùng kè kè đi bên cạnh, khiến họ mất dần sự chủ động. Chính điều đó, khiến các nàng có suy nghĩ: “Cứ thoải mái, tự do vui chơi đã, yêu đương tính sau…”.

Hiểu được giá trị của mình

Trong cuộc sống, các nàng luôn hiểu bản thân mình có giá trị hấp dẫn riêng. Hầu hết, các nàng đều đề ra cho mình một mẫu người yêu lý tưởng, nếu chưa gặp, chưa đáp ứng được đủ tiêu chuẩn, họ sẽ không gật đầu. Do vậy, đừng đánh giá thấp con gái, đừng nói họ kiêu, chảnh hay làm màu, thực ra, họ chỉ đang đợi “hoàng tử” của mình mà thôi.

Sợ bị tổn thương

Khi tình yêu đang ngọt ngào, bỗng chốc họ phát hiện mình bị lừa dối, phản bội… Điều đó, sẽ khiến cho trái tim của các cô gái bị tổn thương, họ sợ yêu và không cho mình thêm bất kỳ một cơ hội nào.

Niềm đau đó có thể kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, cũng có thể kéo dài mãi mãi khiến cho trái tim các nàng dần chai sạn và thờ ơ trong tình yêu. Chọn sự cô đơn bởi họ muốn có thời gian để chữa lành mọi vết thương, cho đến khi tiến tới một tình yêu mới.

Phương Vy