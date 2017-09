40 tỷ đồng thiệt hại ở các bệnh viện do bão số 10

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 9 người chết do cơn bão số 10: (Hòa Bình: 3 người; Thanh Hóa: 2 người; Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 2 người; Thừa Thiên - Huế: 1 người), có 4 người bị mất tích tại Quảng Bình, 112 người bị thương (Nghệ An: 1 người; Hà Tĩnh: 9 người ; Quảng Bình: 89 người; Quảng Trị: 10 người; Thừa Thiên Huế: 3 người).