7 tuyệt chiêu thoát khỏi chứng đau đầu

Mỗi khi bị stress nặng hay khối lượng công việc khổng lồ khiến chúng ta thường xuyên bị đau đầu. Trang Goodful đã chỉ ra 7 cách chữa đau đầu tức thời, đơn giản và dễ thực hiện.

Đau đầu do viêm xoang

Đau đầu do viêm xoang có thể là do thời tiết thay đổi hay bị cảm lạnh. Cơn đau đầu thường đi kèm với sốt cao, sưng mặt, cảm thấy nhức và khó chịu ở vùng trán và hai bên gò má. Nguyên nhân là do bệnh viêm xoang và biến chứng thường gặp sau khi bạn bị cảm lạnh hoặc do thời tiết thay đổi bất thường.

Triệu chứng: Bạn sẽ cảm thấy đau nhức và cảm giác nặng trĩu ở vùng trán, dưới lông mày và dưới mắt. Cơn đau thường mạnh hơn khi bạn chuyển động mạnh và sẽ khiến cơn đau đầu giật mạnh hơn. Ngoài ra, đau đầu do viêm xoang thường đi kèm với ngạt mũi và cơ thể mệt mỏi.

Điều trị:Có nhiều người quen thuộc với cách dùng gừng để xông hơi giúp làm giảm chứng nghẹt mũi và những khó chịu do viêm xoang, viêm mũi dị ứng gây ra. Chúng ta có thể trị chứng đau đầu khi bệnh hoành hành bằng cách dùng gừng tươi :

Dùng 50g gừng cạo sạch vỏ, đem rửa sạch rồi cắt lát nhỏ. Cho gừng vào máy xay sinh tố xay cho nhuyễn rồi đổ ra 1 cái chén sạch. Đổ hết 50ml sữa tươi không đường vào chén gừng xay nhuyễn và khuấy đều cho hỗn hợp hơi đặc. Cho hỗn hợp gừng và sữa tươi vào cái khăn dày và đắp lên trán hoặc thoa thực tiếp lên trán và massage 5 – 10 phút sau đó rửa lại bằng nước ấm.

Đau đầu do căng thẳng, mệt mỏi

Đây là kiểu đau đầu thường gặp nhất mà ai cũng từng trải qua một lần trong đời. Nguyên nhân do quá căng thẳng, áp lực hay mệt mỏi trong cuộc sống. Do tư thế ngồi hay nằm không thoải mái, hoặc giữ cổ ở một tư thế quá lâu gây nhức mỏi dẫn đến đau đầu.

Triệu chứng: Bạn sẽ cảm thấy đau nhức ở vùng trán và hai bên thái dương. Cơn đau thường kéo dài và tăng dần từ buổi sáng cho đến tối.

Điều trị: Hãy cố gắng vận động thường xuyên, áp dụng những bài tập nhẹ như xoay cổ nhẹ nhàng, giãn vai kết hợp massage mỗi ngày sau khi làm việc quá lâu.

Ngoài ra, nếu tình trạng này kéo dài thường xuyên thì bạn nên đi khám bác sĩ để kịp thời chữa trị.

Đau nửa đầu

Đau nửa đầu thường thường phát triển qua bốn giai đoạn gồm tiền triệu chứng, hoa mắt, nhức đầu và giai đoạn hậu chứng.

Nguyên nhân là do quá trình trao đổi chất và sự giãn nở của các mạch máu trong não, cũng có thể là do di truyền.

Điều trị: Hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa chứng đau nửa đầu, tuy nhiên cũng có một số biện pháp làm giảm nhẹ cơn đau. Do vậy, bạn nên tập thể dục thường xuyên để cải thiện sức khỏe của bản thân.

Nhức đầu chùm

Nhức đầu chùm là trường hợp rất hiếm gặp, chưa đến 1% dân số thế giới bị kiểu đau đầu này và thường là ở nam giới. Nguyên nhân là do sự thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể.

Triệu chứng: Đau đầu chùm thường xuất hiện ở một bên đầu với những cơn đau dữ dội như dao đâm từ phía sau và xung quanh mắt. Nó thường xảy ra khi ngủ và các triệu chứng bao gồm: Đỏ mắt, do ánh sáng kích thích và chảy nước mắt. Cơn đau thường kéo dài từ 15 phút đến 1 tiếng.

Điều trị: Nhức đầu chùm khá khó để điều trị, bạn nên đi gặp bác sĩ để có phương pháp chữa trị tốt nhất. Ngoài ra bạn nên tránh những giấc ngủ ngắn vào buổi chiều, không sử dụng đồ uống có cồn, không hút thuốc.

Đau đầu buồn nôn

Đau đầu buồn nôn xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Uống rượu, say tàu xe, các bệnh về tiêu hóa... sẽ ảnh hưởng đến sự giãn nở mạch máu và nồng độ serotonni (là một chất dẫn truyền thần kinh) trong cơ thể. Đặc biệt, rượu làm rất nóng khi vào cơ thể thì làm mất nước dẫn đến đau đầu buồn nôn, choáng váng.

Điều trị: Biện pháp khắc phục nhanh nhất là uống thuốc giảm đau, uống một cốc nước trước khi đi ngủ. Còn nếu bạn bị đau đầu buồn nôn sau khi uống rượu thì nên sử dụng những nước uống giải rượu như nước ép cà chua, trà atiso hay nước chè xanh.

Linh Lee (Theo Goodful)