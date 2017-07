800 doanh nghiệp được hưởng lợi nhờ hóa đơn điện tử

Kể từ khi được bộ Tài chính chính thức triển khai năm 2011, đến nay việc sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hoá đơn giấy đã được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tính đến tháng 11/2016, cả nước có hơn 800 doanh nghiệp thực hiện hoá đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này đang diễn ra tại tất cả các loại hình doanh nghiệp hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan thuế nhà nước, bởi sự tiện ích mà hoá đơn điện tử mang lại.

Trên thực tế, sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp sẽ giảm tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% các tranh chấp liên quan đến hoá đơn.

Nhân viên VNPT hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đại diện sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, một trong những đơn vị tiếp cận khá sớm với hóa đơn điện tử, thì trước kia mỗi năm đơn vị này phải tự in khoảng 2.500 hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của cơ quan thuế. Từ quy trình đặt in, sau đó phát hóa đơn với các đơn vị giao dịch mất nhiều thời gian, tiền bạc và nếu xảy ra thất lạc thì thủ tục làm lại rất phức tạp. Kể từ khi chuyển sang hóa đơn điện tử, năng lực xuất hóa đơn của đơn vị có thể lên tới hơn 1 triệu hóa đơn/năm, tiết kiệm được một khoản rất lớn về giấy công in, thời gian cũng như sức lực của đội ngũ nhân viên.

Đối với ngân hàng, hoá đơn điện tử cũng thể hiện sự vượt trội so với so với hoá đơn giấy trong việc tiết kiệm thời gian thực hiện các nghiệp vụ thuế. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó phòng Giao dịch chi nhánh Sacombank tại Hải Phòng cho biết: “Tại ngân hàng chúng tôi sử dụng phần mềm với đầy đủ thông tin dữ liệu, trong đó tích hợp cả hóa đơn giá trị gia tăng và cả lệnh chuyển tiền cho khách hàng. Hóa đơn điện tử in ra có độ chính xác rất cao, giảm thiểu thời gian chờ đợi. Kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp trước đây của tôi cho thấy, làm thuế, dùng hóa đơn viết tay sai sót rất nhiều. Còn bây giờ với phần mềm, khi cần làm báo cáo liên quan đến thuế thì truy suất dữ liệu đơn giản, nhanh gọn hơn rất nhiều”.

Bà Chu Thị Ngọc Hạnh – Giám đốc Tài chính công ty CP Navigos Group VietNam cũng chia sẻ: "Khi sử dụng hóa đơn giấy, phải 8 giờ mới xuất được một cái hoá đơn cho khách. Nhưng giờ với hóa đơn điện tử, 1 phút chúng tôi đã có thể xuất được hóa đơn. Khách hàng vừa đặt đơn hàng xong, lập tức biết giá trị của đơn hàng và biết mình phải thanh toán là bao nhiêu. Hiệu quả cả hai bên đều nhận thấy, nên ai cũng hài lòng”.

Cục thuế Hà Nội triển khai giới thiệu Hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Với những lợi ích nhìn thấy rõ của hoá đơn điện tử đối với doanh nghiệp, bộ Tài chính cũng đang khuyến khích các doanh nghiệp chuyển dần sang sử dụng hóa đơn điện tử của các đơn vị cung cấp uy tín. Trong đó, VNPT là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử tại Việt Nam.

Tính đến nay, khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử - VNPT Invoice của VNPT đã lên đến hàng trăm đơn vị, tập trung chủ yếu tại các tập đoàn, doanh nghiệp nội địa trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: chứng khoán, ngân hàng, điện lực, nước sạch và các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc…

Đại diện VNPT cho biết: “Nhìn ngay từ trải nghiệm sử dụng dịch vụ của chính mình, VNPT đang sử dụng và được hưởng lợi rất lớn từ hoá đơn điện tử thay thế cho hoá đơn giấy, tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm. Do vậy, VNPT mong muốn các doanh nghiệp khác cũng được tiếp cận những lợi ích mà hoá đơn điện tử mang lại.”

Từ cuối năm 2016 đến nay VNPT đã phối hợp cùng cơ quan thuế thực hiện tập huấn, triển khai dịch vụ cho hơn 4.000 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử hiện nay rất đơn giản bởi VNPT sẽ hỗ trợ cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng và thường xuyên theo sát quá trình sử dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

Được biết, hiện nay VNPT đang miễn phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ, vận hành hóa đơn điện tử và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về giá khởi tạo và phát hành hóa đơn. Đồng thời sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giải đáp miễn phí 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng phủ khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đ.Huệ