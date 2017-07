8.000 ngày chui lủi của kẻ nổ súng khiến 5 người thương vong

Tiếng súng xé toạc màn đêm

Tối 13/5/1989, người dân sinh sống gần trụ sở Công an xã Thanh Đức (huyện Long Hồ, tỉnh Cửu Long) bỗng giật mình bởi hàng loạt tiếng súng nổ chát chúa, kèm theo tiếng kêu la cầu cứu phát ra ngay tại trụ sở công an xã.

Nghe vậy, mọi người liền chạy đến ứng cứu thì tá hỏa phát hiện có đến 5 người bị trúng đạn, nằm la liệt dưới sàn nhà. Trong đó, 2 người là Nguyễn Bá M. (SN 1963, ngụ ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức) và Đặng Văn S. (SN 1961, ngụ phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long, nay là tỉnh Vĩnh Long) được xác định đã chết; 3 người khác bị thương rất nặng.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Tại hiện trường, Công an tỉnh Cửu Long lúc bấy giờ thu được 10 vỏ đạn và xác định đối tượng nổ súng làm 5 người thương vong là Lê Thanh Tuấn (tự Tâm, SN 1963, ngụ xã Thanh Đức). Lúc này, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Cửu Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Tuấn và ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can này.

Theo cơ quan công an, ngày 13/5/1989, sau khi nhậu ở một quán rượu thuộc địa phận xã Thanh Đức thì Tuấn về nhà. Trên đường về, Tuấn có ghé vào quán nước của bà Nguyễn Thị B. mua thuốc lá. Trong lúc mua thuốc, Tuấn cự cãi với bà B. rồi đập vỡ tủ thuốc lá. Bức xúc, bà B. đến trình báo với chính quyền xã Thanh Đức.

Nhận tin báo, đồng chí Bùi Văn Hải, nhân viên ban chỉ huy quân sự xã Thanh Đức đã đến mời Tuấn về trụ sở công an xã làm việc. Khoảng 15h cùng ngày, Tuấn đập đồ đạc và phá tung cửa sổ nơi đây nên công an xã đã còng hai chân Tuấn lại tại hành lang phía sau trụ sở công an.

Khoảng 18h, vợ chồng ông Nguyễn Công Phu và bà Đ. đến xin bảo lãnh Tuấn vì Tuấn là người làm công. Công an xã yêu cầu đúng 19h những người có liên quan đến làm việc.

8.000 ngày sống ngoài vòng pháp luật

Tới giờ hẹn, vợ chồng ông Phu – bà Đ. và bà B. có mặt tại công an xã. Lúc này có ông Nguyễn Hoàng Gi., bà Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 1966, cùng ngụ xã Thanh Đức) đến xem.

Ở phía sau trụ sở, công an xã mở còng chân và dẫn Tuấn ra phòng làm việc phía trước để làm việc. Khi đi ngang phòng phía sau, nhìn thấy khẩu súng AK báng xếp của lực lượng công an, Tuấn chạy vào phòng lấy súng đi ra, vừa đi vừa lên đạn.

Khi vừa đến hành lang phía trước, Tuấn nghe có tiếng người nói chuyện nên nổ súng. Hậu quả khiến 2 người chết tại chỗ; bà T., bà Đ. và ông Gi. bị thương nặng. Năm 2002, do di chứng vết thương nên bà Đ. qua đời.

Điều đáng chú ý, trong số 2 người bị bắn chết thì ông Nguyễn Bá M. có hoàn cảnh rất đặc biệt. Ông M. là bộ đội phục viên, vừa trở về quê hương. Sau khi đi công chuyện về, ông M. ghé phường 2, thị xã Vĩnh Long rủ ông S. xuống nhà chơi. Khi về ngang qua Công an xã Thanh Đức, cả hai đi vào định mời cán bộ công an xã tối đến nhà chơi thì bất ngờ bị Tuấn bắn chết.

Ông Phạm Đăng Khoa, nguyên Xã đội trưởng xã Thanh Đức, hiện là Trưởng ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhớ lại: “Khoảng 14h chiều 13/5/1989, Tuấn uống rượu say về đã đập bể tủ kính của một người dân ở địa phương. Hay tin, xã đội đến mời Tuấn về và tạm giữ ở phòng sau công an xã.

Khoảng 19h cùng ngày, vợ chồng bà Đ. đến trụ sở công an xã xin làm giấy bảo lãnh cho Tuấn về. Trong lúc làm việc, Tuấn đã bất ngờ lấy một khẩu súng bắn tứ tung rồi chạy ra ngoài. Cùng lúc này, ông M. và S. từ ngoài cổng bước vào nên trúng đạn của Tuấn”.

Trong suốt thời gian dài, lực lượng công an ngày đêm truy tìm Tuấn nhưng không được. 22 năm sau, ngày 10/9/2011, Công an tỉnh Vĩnh Long mới bắt được bị can Lê Thanh Tuấn tại nhà của ông Võ Văn Hải ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, sau khi gây án, hắn lẻn xuống sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Tiền) ẩn náu trên những chiếc ghe tải mua bán hàng ở tỉnh An Giang rồi trốn sang Campuchia.

Ở nơi đất khách quê người, Tuấn thay tên đổi họ, làm rất nhiều việc để mưu sinh, trong đó chủ yếu là bán bánh mì. Sau đó, Tuấn lấy vợ, nhưng chung sống không bao lâu thì vợ qua đời.

Theo lời khai của Tuấn, mặc dù sống nơi đất khách quê người, nhưng lúc nào Tuấn cũng sống trong sợ hãi, lo lắng sẽ có ngày phải đền tội. Nghĩ vụ án chìm vào quá khứ, Tuấn đã quay về Việt Nam thì bị lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long tóm gọn trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trung, nguyên Phó Bí thư xã đoàn xã Thanh Đức, người từng chạm mặt với đối tượng Tuấn kể: “Khoảng 16h chiều hôm đó, tôi cùng với đồng chí Phó Công an xã Thanh Đức có ghé cơ quan. Lúc này, Tuấn chửi bới, đập phá đồ đạc ở trụ sở. Thấy vậy, tôi liền đến chỗ của Tuấn khuyên anh ta bình tĩnh. Tôi rời khỏi cơ quan không lâu thì Tuấn gây ra vụ án trên. Nếu hôm đó tôi còn ở cơ quan thì cũng khó tránh khỏi làn đạn của Tuấn”.

Nói về nguyên nhân khiến Tuấn đập bể tủ kính của bà B., ông Trung nói thêm, do Tuấn thiếu nợ quá nhiều mà chưa trả nên bà B. không muốn bán chịu nữa nên dẫn đến cự cãi. Còn việc vì sao Tuấn biết sử dụng súng là vì trước đó, lực lượng quản lý bến phà, trong đó có công an đóng chốt ngay tại nhà Tuấn nên có thể Tuấn đã tiếp cận và tìm hiểu cách dùng súng.

Cũng theo lời ông Trung, vào thời điểm bị công an bắt giữ, Tuấn đã nhiễm HIV nên hắn tự treo cổ chết trong trại giam.

