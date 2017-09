9 nguyên nhân hàng đầu gây ra hiện tượng hao xăng xe máy

1. Lốp xe non hơi

Hiện tượng lốp xe non hơi, áp suất lốp thấp sẽ khiến cho bánh xe mềm hơn tiêu chuẩn, làm tăng ma sát với mặt đường, xe chạy bị ù lì dẫn đến hiện tượng hao xăng. Điều này thường gặp ở các xe do chị em điều khiển là chủ yếu.

Lốp xe non hơi sẽ gây ra hiện tượng hao xăng xe máy.

Chú ý, với lốp xe, bạn cũng không nên bơm hơi quá căng, có thể khiến xe bị dằn xóc khi di chuyển, gây sự khó chịu cho người điều khiển.

2. Thiếu nhớt

Nhớt là dung dịch bôi trơn, giảm mài mòn, làm mát và bảo vệ tuổi thọ cho động cơ. Vì vậy, sau khi đi một quãng đường nhất định, người sử dụng cần thiết phải thay dầu nhớt cho xe. Nếu không, dùng dầu cũ, khô nhớt sẽ làm cho khả năng tản nhiệt của động cơ giảm, nóng máy dẫn đến nhiều tác động xấu đi kèm với xe, đặc biệt là hao xăng. Đặc biệt, thiếu dầu nhớt, xe đi còn có mùi rất khó chịu.

Thiếu nhớt sẽ làm cho xe chạy bị nóng máy, tốn xăng.

3. Thiếu nước làm mát

Đối với xe làm mát bằng dung dịch, cần chú ý châm nước làm mát để hộc nước không bị thiếu, súc rửa và thay mới nước làm mát trung bình 2 năm/lần.



4. Lọc gió bị bẩn

Đây là bộ phận giúp lọc sạch không khí trước khi đưa vào bộ trộn hỗn hợp xăng + không khí. Nếu lọc gió bị bám bụi quá nhiều, bị nghẹt hoặc bị rách sẽ làm cho tỷ lệ trộn giữa xăng và không khí bị sai tỷ lệ. Số lượng xăng vào buồng đốt sẽ nhiều hơn bình thường.

5. Bugi bẩn, hở, không đảm bảo

Bugi là bộ phận đánh lửa để kích nổ hỗn hợp cháy trong buồng đốt. Nếu bugi cũ, bám muội hoặc bị hở, không đảm bảo chất lượng cũng sẽ khiến xe hao xăng hơn do phải đề, nổ quá nhiều lần.

Với những xe đi lâu ngày, đến hạn cần phải thay thế bugi. Thông thường khoảng 1 vạn km nên thay bugi 1 lần.

Cần chú ý chăm sóc, thay thế bugi khi cần thiết.

6. Căn chỉnh các chi tiết sai vị trí như ốc gió, kim ga

7. Tắc đường xả khí: Điều này khiến cho áp suất khí xả tăng, mức tiêu thụ nhiên liệu tốn hơn.

9. Thói quen sai lầm khi điều khiển xe

Bao gồm việc lạm dụng phanh xe, thường xuyên phóng nhanh, phanh gấp, tốc độ xe không ổn định, không về số khi thay đổi tốc độ.

Đ.Huệ (t/hợp)