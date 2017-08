Á Hậu Huyền My ‘hé lộ’ bí quyết để luôn tươi tắn

Trong suốt 3 năm kể từ khi đăng quang ngôi vị Á hậu Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trước ống kính truyền thông và người hâm mộ, Huyền My luôn là tâm điểm chú ý ở mỗi sự kiện mà cô xuất hiện, với vóc dáng đẹp, cùng với vẻ ngoài luôn tươi tắn, rạng rỡ.

Là một người của công chúng, bên cạnh việc thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, học tập nâng cao kiến thức thì việc chăm sóc sắc đẹp vẫn luôn là ưu tiên số một của Huyền My.

Tiếp xúc với Huyền My, hầu hết mọi người đều khá ngạc nhiên chiếc chìa khoá để luôn giữ được nét xinh tươi, vóc dáng đẹp của My vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng được.

Á hậu 9X cho biết, bên ngoài của một Á Hậu cô cũng có nhiều sở thích giống như các bạn trẻ khác. Đặc biệt My có những sở thích được xem là “tối kỵ” với nhan sắc, là My luôn thích ăn những món ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, hay đồ ăn cay, nóng. Mới đầu My cũng e sợ sở thích này có thể làm ảnh hưởng đến ngoại hình của mình. Tuy nhiên, sau khi tìm được “bí quyết” thì Huyền My luôn rất tự tin để tiếp tục với sở thích của mình.

Sau khi tham khảo ý kiến từ nhiều bác sỹ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, Huyền My đã sử dụng Trà thanh nhiệt Dr Thanh không đường để thay thế.

“Điều thú vị nhất ở Trà thanh nhiệt Dr Thanh không đường mà My cảm nhận được đó là loại nước này không có đường, tránh tăng cân, lại được chế biến từ 9 loại thảo mộc tự nhiên, giúp cho My thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài. Nhiều người quan niệm là muốn giữ dáng thì phải ăn kiêng, nhưng My vẫn ăn khá nhiều, kể cả những đồ chiên xào, cay nóng.” – Huyền My chia sẻ.

Theo Á hậu Huyền My, Trà thanh nhiệt Dr Thanh không đường được sản xuất trên dây chuyền Aseptic hiện đại của Châu Âu, không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, đã 4 lần được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia nên Huyền My đã hoàn toàn tin dùng sản phẩm này mỗi ngày để luôn giữ được vóc dáng, vẻ đẹp tươi tắn tự nhiên.

Huyền My cho hay, cô đang tích cực hoàn thiện bản thân hơn nữa để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2017. Với ấn tượng tốt trong lòng khán giả, cộng thêm lợi thế “sân nhà”, Huyền My được kỳ vọng sẽ là gương mặt làm rạng danh nhan sắc Việt trong cuộc thi Miss Grand International 2017 năm nay.

Thảo Linh