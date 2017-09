Đây là một trong những hoạt động nằm trong cuộc thi Hoa khôi sinh viên 2017. Sự xuất hiện của Huyền My khiến các bạn sinh viên Đại học Xây dựng vô cùng bất ngờ và thích thú khi được người đẹp đến tận trường để cổ vũ.

Vào tháng 10 tới đây, Huyền My sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc Miss Grand International 2017 và người đẹp đang nỗ lực hoàn thiện để chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh. Cô cũng đãng được kỳ vọng sẽ lọt vào top cao trong cuộc thi này.

Với lối trang điểm dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên, da mặt sáng hồng, căng tràn sức sống khiếnngười hâm mộ ngẩn ngơ. Dù người đẹp 9X mặc trang phục khá đơn giản, nhưng vẫn tôn lên được những đường cong gợi cảm của cô sau một thời gian kiên trì tập luyện theo sự hướng dẫn của chuyên gia đến từ Philippines và thường xuyên sử dụng Trà thanh nhiệt Dr Thanh không đường.

Sự xuất hiện của Á hậu Huyền My khiến các bạn sinh viên đứng ngồi không yên. Trước sự thân thiện của người đẹp, rất đông các bạn sinh viên đã giao lưu và xin chụp ảnh chung.

Cũng trong hoạt động này, Huyền My đã tận tình hướng dẫn các nữ sinh tập luyện, chỉnh sửa cách tạo dáng và đồng thời đưa ra những chia sẻ để có sức khỏe, nhan sắc luôn rạng ngời, tươi tắn và giữ vóc dáng thon gọn trong suốt quá trình thi.

Cuộc thi "Trường tôi là số 1" là chương trình đồng hành cùng cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam” năm 2017, được tổ chức tại 52 trường đại học trên cả nước. Cuộc thi do Hội LHTNVN, Hội SVVN chỉ đạo, Cổng Thánh Gióng và Công ty Bảo Ninh Investment phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh không đường.

Thanh Thư