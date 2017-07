Á hậu Ngô Trà My bây giờ thế nào?

Ngô Trà My sinh năm 1992 tại Hà Nội, tốt nghiệp đại học Thăng Long. Cô là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (năm đó Phạm Hương giành giải Hoa hậu).

Một trong những nguyên nhân khiến cô quyết định không tham gia cuộc thi này lẫn những đấu trường nhan sắc khác là vì đã chọn cuộc sống gia đình. Tháng 3/2016, người đẹp bất ngờ lên xe hoa cùng một doanh nhân hơn cô gần 10 tuổi. Được biết, cả hai gặp nhau sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Vốn là người kín tiếng nên Trà My không chia sẻ nhiều về chuyện riêng tư với khán giả. Ông xã của Ngô Trà My là một doanh nhân giàu có ở Hải Dương. Sau 5 tháng kết hôn, người đẹp và chồng cũng đã chào đón cô con gái đầu lòng hồi tháng 8/2016.

Sau khi lấy chồng đại gia, cuộc sống thoải mái của Á hậu Ngô Trà My khiến nhiều người ghen tỵ. Mới đây, Trà My khoe những bức ảnh mới nhất của mình trong chuyến du lịch tại Canada, những bức ảnh này trông Trà My rất trẻ trung, nữ tính.

Cùng xem những bức ảnh mới nhất của Á hậu Ngô Trà My:

Lạc Thành