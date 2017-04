Á hậu Thuỳ Dung thân thiết bên Diệu Ngọc, Jolie Nguyễn

Vừa qua, Á hậu Việt Nam 2016, Thuỳ Dung tham dự sự kiện thời trang do NTK Phương My tổ chức.

Á hậu Việt Nam 2016 Thuỳ Dung

Tại sự kiện, Thuỳ Dung có dịp hội ngộ những người chị em thân thiết như Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc và Hoa hậu Thế giới người Việt Jolie Nguyễn. Á hậu tận tình hỏi thăm hai đồng nghiệp sau nhiều ngày không gặp, vì khác biệt trong lịch trình. Họ đều rất vui vẻ và trao cho nhau những nụ cười thân thiện.

Thuỳ Dung gặp gỡ bạn bè tại sự kiện.

Trong không gian sang trọng, Thuỳ Dung thử nhiều bộ váy khác nhau do NTK Phương My thực hiện. Á hậu vốn là tín đồ của màu sắc pastel và phong cách thanh lịch trong các mẫu váy do Phương My thực hiện. Do đó, khi được thử những trang phục mới nhất của NTK yêu thích, Thuỳ Dung vô cùng hào hứng.

Gần đây, Thuỳ Dung được đánh giá khá cao về gu thẩm mỹ và trang phục.

Cùng xem một số hình ảnh đẹp của Thuỳ Dung tại sự kiện này:

Lạc Thành