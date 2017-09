Á quân Thùy Dương: Tôi hài lòng với kết quả đêm chung kết

So với top 3 của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2017 mùa All Stars, Thùy Dương có phong độ ổn định nhất khi lập thành tích 3 tuần đứng nhất, 4 tuần đứng thứ ba. Thậm chí, Thùy Dương còn lập một kỷ lục mà không có thí sinh nào có thể vượt qua khi chưa bao giờ rơi vào top nguy hiểm.

Thùy Dương đến với mùa giải All Stars cùng với 2 người chị em thân thiết - Cao Thiên Trang và Kikki Lê lập ra team Sang. Cô luôn làm tốt ở những thử thách lẫn phần thi chụp hình hay quay video.

Sự thể hiện xuất sắc của Thùy Dương trong mùa giải All Stars cùng những thay đổi tích cực khiến cô nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Thùy Dương luôn thực hiện tốt những phần thử thách của chương trình.

Trong đêm chung kết, khán giả có thể thấy Thùy Dương với thần thái trình diễn vô cùng xuất sắc và những bước đi vô cùng đẳng cấp trên sân khấu. Đến với phần thử thách khó khăn - chụp hình ngay trên sân khấu, Thùy Dương cũng đã tạo ra những dáng vô cùng độc đáo, với ánh mắt đầy thu hút.

Cô nàng một lần nữa chinh phục được đông đảo khán giả và không phụ lòng kỳ vọng của ban giám khảo. Tuy nhiên, may mắn dường như đã không mỉm cười trước nỗ lực hết mình của Thùy Dương khi cô nàng chỉ về nhì trong đêm chung kết.

Top 3 nghe kết quả từ Host Trương Ngọc Ánh.

Thùy Dương chia sẻ: “Ngày hôm nay là ngày đánh dấu sự trở lại của Dương. Không chỉ trong 11 tập quay, mà cả đêm chung kết, Thùy Dương đều được sống với chính mình. Trong đêm chung kết, Thùy Dương cảm thấy bản thân đã nỗ lực hết mình. Về kết quả ngày hôm nay, Dương cảm thấy rất xứng đáng.

Tuy nhiên, chị Trương Ngọc Ánh cũng đã nói, ai là quán quân không quan trọng, điều quan trọng trong lòng chị đã có ba quán quân rồi. Nhìn lại suốt đoạn đường dài chương trình, "Vietnam's Next Top Model" đã mang đến cho Thùy Dương rất... rất nhiều thứ, giúp Dương trưởng thành hơn. Dương sẵn sàng nhìn nhận lỗi sai của mình và từ đó phát triển bản thân nhiều hơn.

Dương nhận thấy có rất nhiều antifan từ ghét đã chuyển sang thích, cũng như theo dõi facebook của Dương. Các em nhắn tin và nói rằng từng là antifan của chị và giờ chúng em chúc chị trở thành quán quân. Vì vậy, Thùy Dương tin rằng với kết quả ngày hôm nay mọi người cũng thấy, Thùy Dương đã trưởng thành như thế nào rồi”.

Dù không thắng cuộc nhưng Thùy Dương vẫn nhận được rất nhiều sự yêu thương của khán giả.

So với thành tích top 9 mùa 2, việc lọt vào top 3 tranh tài trong đêm chung kết của Thùy Dương tại Vietnam's Next Top Model mùa giải All Stars là vô cùng đáng tự hào.

Thùy Dương cho biết, sau chương trình, cô sẽ vẫn tiếp tục với công việc của mình. Tiếp đó, Dương sẽ lập một kênh YouTube để chia sẻ hình ảnh của bản thân đến gần với khán giả.

Thuỳ Dương chia sẻ cảm xúc sau cuộc thi.

Hai cô nàng còn lại trong team Sang cùng với đông đảo lượng fan của cả ba đã ủng hộ hết mình cho Thùy Dương.

Kikki Lê cho biết: "Trong đêm chung kết, Kikki Lê thấy cả ba đều xứng đáng hết. Với vai trò khán giả cũng như người đồng hành với chương trình, Kikki Lê đã thấy được sự nỗ lực không ngừng từ ba thí sinh. Thế nên, Kim Dung đăng quang quán quân rất xứng đáng.

Đối với Kikki Lê và Cao Thiên Trang cùng với fan hâm mộ, Thùy Dương đã là quán quân rồi. Đêm chung kết, Thùy Dương đã tỏa sáng từ đầu đến cuối và phần cuối cùng khi nghe kết quả từ ban giám khảo thì thần thái của Thùy Dương vẫn rất tốt".

Đối với Kikki Lê, kết quả mùa All Stars hợp lý.

Ngoài ra, Kikki Lê cũng chia sẻ, sắp tới, team Sang có rất nhiều kế hoạch để đến gần với khán giả hơn. Trước mắt, trong tháng 10, team Sang sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ để trò chuyện cùng với những khán giả yêu thích team, đã ủng hộ team trong suốt mùa giải.