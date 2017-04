Ai sẽ là người bồi thường thiệt hại cho xe bị cháy ở gara ô tô?

Khoảng 22h ngày 25/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại một gara ô tô giữa phố Ngô Thì Nhậm (Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội). Chỉ trong vòng thời gian ngắn, ngọn lửa đã lan nhanh sang khu vực chùa Ngòi nằm sát bên. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy trong gara có hơn 10 chiếc xe ôtô, một số đã được đưa ra ngoài, số còn lại đã bị lửa thiêu rụi.

Khi xảy ra trường hợp này, nhiều người thắc mắc việc đưa xe vào gara để sữa chữa, bảo dưỡng, tức giao tài sản cho bên thứ ba, khi xảy ra sự cố ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Luật sư Giang Hồng Thanh – văn phòng Luật sư Giang Thanh cho biết, để có thể xác định trách nhiệm bồi thường cho chủ xe, việc đầu tiên cơ quan chức năng sẽ làm là xác định nguyên nhân cháy.

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân cháy có thể do phá hoại, do tình trạng bất khả kháng, do chính sự bất cẩn của chủ xe hoặc do điều kiện phòng chống cháy nổ của gara ô tô không đảm bảo đúng luật định.

Việc sửa chữa và nhận sửa chữa xe là một loại hợp đồng dịch vụ, theo đó chủ xe giao xe của mình cho chủ gara ô tô để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và thanh toán chi phí cho chủ gara. Trong trường hợp này, chủ xe được coi là bên sử dụng dịch vụ, còn chủ gara ô tô là bên cung ứng dịch vụ.

Luật sư Thanh cho rằng, nếu các bên không có thỏa thuận trước đó về trách nhiệm bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Theo đó bộ luật này đã quy định rõ về nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ (chủ xe ô tô) và bên cung ứng dịch vụ (chủ gara ô tô) tại Điều 515 và Điều 517. Trong đó, Điều 517 ghi rõ nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Như vậy, theo luật sư Thanh, chủ gara ô tô có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho chủ xe khi nguyên nhân cháy được xác định là do điều kiện phòng chống cháy nổ của gara ô tô không đảm bảo đúng luật định.

Luật sư Thanh cũng chia sẻ thêm: "Trong vụ việc này, các bên, đặc biệt là chủ xe ô tô cần bình tĩnh chờ đợi kết luận về nguyên nhân cháy từ phía cơ quan chức năng, sau đó mới thực hiện các biện pháp cần thiết... Chứ không nên vì lo lắng, sốt ruột tới tài sản của mình mà có những bức xúc, căng thẳng với chủ gara ô tô như tâm lý thường thấy trong những tình huống tương tự".

Khánh Ngân