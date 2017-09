Amazon ra mắt 6 thiết bị thông minh với giá "siêu bèo"

Trong năm mà mọi thứ đồ công nghệ đều có giá bán đắt "không tưởng", chẳng hạn như iPhone X giá 999 USD, Galaxy Note 8 giá 930 USD,... thì các sản phẩm mà Amazon ra mắt lại đi theo hướng ngược lại.

Hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới này vẫn duy trì chiến lược giá rẻ cho các thiết bị thông minh ra mắt ngày hôm nay, đúng như con đường của máy đọc sách Kindle và máy tính bảng Kindle Fire trước đó. Một phép thử khác với thị trường và đa phần chiến lược của Amazon luôn thắng lợi giòn giã, từ đó đem lại vị thế dẫn dắt xu hướng cho hãng.

Sau đây là các sản phẩm mà Amazon vừa ra mắt ngày hôm nay:

Loa thông minh Echo thế hệ mới: sản phẩm này có giá 99 USD (2,1 triệu đồng), là phiên bản nâng cấp của Echo cũ ra mắt vào năm 2014. Đây thực sự là một đòn giáng mạnh vào chiếc loa thông minh HomePod ra mắt trước đó của Apple (giá 349 USD - khoảng 8 triệu đồng) khi Echo 2017 có chất lượng âm thanh tuyệt vời với hệ thống loa dải tần cao, loa trầm riêng biệt cùng chuẩn Dolby tích hợp. Mức độ hoàn thiện của Amazon Echo 2017 cũng ăn đứt bất cứ chiếc loa thông minh nào trên thị trường nhờ chất liệu vải bọc ngoài cao cấp, sang trọng.

Loa thông minh cao cấp Echo Plus: Echo Plus sở hữu dáng vẻ giống với phiên bản Echo 2014 nhưng có thêm tính năng điều khiển chuyên dụng cho nhà thông minh. Chiếc loa này được Amazon xem là bộ não của một căn nhà thông minh hiện đại, với khả năng kết nối và điều khiển tất cả các thiết bị thông minh của nhiều nhà sản xuất khác nhau. Hiện Amazon đã làm việc với khoảng 100 đối tác phát triển thiết bị thông minh để đảm bảo sản phẩm của họ có thể hoạt động với Echo Plus. Mỗi chiếc loa này khi bán ra cũng được tặng kèm bóng đèn thông minh Hue của Philips, sản phẩm có giá 149 USD (tương đương 3,4 triệu đồng).

Phụ kiện thông minh Echo Buttons: Chiếc "nút bấm" nhỏ bé này được Amazon bán ra với giá 20 USD (khoảng 440.000 đồng) một cặp. Chúng có tác dụng kết nối giữa người dùng với loa thông minh Echo, và hoạt động như một thiết bị đầu vào để chơi bộ 5 game thử thách trí tuệ dựa trên nền tảng trợ lý ảo Alexa từ Amazon.

Echo Connect: đây là sản phẩm khá... đi ngược thời đại của Amazon. Echo Connect đơn thuần chỉ có nhiệm vụ kết nối các thiết bị thông minh Echo ở gần nó tới... đường dây điện thoại cố định. Có lẽ Amazon muốn phòng xa trong trường hợp Internet bị ngắt mà người dùng vẫn muốn thực hiện cuộc gọi cho ai đó thông qua thiết bị loa Echo. Echo Connect có mức giá 35 USD (khoảng 800.000 đồng).

Fire TV 4K: so với phiên bản cũ phải để trên mặt phẳng, Fire TV 4K cho phép gắn thẳng vào TV qua cổng HDMI và treo tự do bằng dây cáp, giống như Chromecast của Google. Thiết bị có thể phát video 4K với chế độ HDR10 cùng hệ thống âm thanh Dolby Atmos, thông qua vi xử lý 4 nhân có xung nhịp lên tới 1.5GHz. Remote đi kèm cho phép người dùng tương tác bằng giọng nói với Fire TV 4K, loa Echo và tất cả các thiết bị thông minh có tương thích trợ lý ảo Alexa khác trong nhà. Fire TV 4K được Amazon bán với giá 70 USD, tức khoảng 1,6 triệu đồng.

Echo Spot: là đồng hồ thông minh có màn hình 2,5 inch nhưng Echo Spot được tích hợp trợ lý ảo Alexa, có thể kết nối với dàn loa, gọi video và truyền nhạc từ Internet xuống. Bản thân chiếc đồng hồ này cũng có thể đóng vai trò làm loa Bluetooth cho máy tính và điện thoại. Tất nhiên nó vẫn đảm bảo tốt vai trò chủ chốt - đồng hồ báo thức với âm lượng "khủng khiếp" có thể lôi bất cứ ai ra khỏi giường. Mức giá của Echo Spot là 130 USD, tức khoảng 3 triệu đồng và sẽ được giao hàng vào tháng 12/2017.

Ngọc Quang