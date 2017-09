Án chung thân cho nguyên điều tra viên kêu côn đồ 'xử' chủ nợ

Ngày 13/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử và tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Hà Tuấn Anh (SN 1984, nguyên điều tra viên Công an quận 8, TP.HCM), Nguyễn Minh An (SN 1991, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1988, tại TP.HCM) cùng lĩnh mức án chung thân về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Ngoài bản án hình sự, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 520 triệu đồng tiền các phí tổn.

Bị cáo Tuấn Anh tại tòa.

Theo cáo trạng, tháng 10/2012, Tuấn Anh chơi cá độ đá bóng và nợ anh Trần Nam Ph. 17 triệu đồng. Ph. nhiều lần yêu cầu Tuấn Anh trả nhưng không được. Ph. đến gặp cha của Tuấn Anh tại nơi làm việc nói lại sự việc, khiến Tuấn Anh tức giận.

Đêm 5/2/2013, Tuấn Anh gọi điện thoại rủ Lâm, An đi tìm Ph. để “xử”. Khi biết Ph. đang chơi bida tại phường Tân Phong (quận 7), Tuấn Anh cùng bạn kéo đến đánh Ph..

Khi Ph. bị đánh, anh Mai Lâm Anh Q., bạn của Ph. chạy đến can ngăn. Thấy anh Q. chạy đến, Lâm la lên: “Tuấn Anh bị đánh kìa, qua đâm chết nó”. Vừa dứt lời, Lâm và An cùng lao đến đánh, dùng dao đâm anh Q..

Bị “đánh hội đồng”, anh Q. bỏ chạy nhưng bị đâm nhiều nhát nên gục xuống. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Q. đã tử vong. Còn Ph., anh bị nhóm Tuấn Anh đánh rách mí mắt phải và đâm vào đùi phải, không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, Ph. bị thương tật 9% sức khỏe.

Tiếp nhận sự việc, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Tuấn Anh, Lâm, An về 2 tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Kết luận điều tra và cáo trạng đầu tiên thể hiện Lâm trực tiếp dùng dao đâm chết anh Q..

Tuy nhiên, 5 phiên tòa diễn ra sau đó HĐXX đều phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bởi không xác định được ai trực tiếp đâm chết nạn nhân.

Trong hồ sơ vụ án có 3 bản giám định cho 3 kết quả khác nhau về hung khí có thể gây nên cái chết cho nạn nhân. Dù kết quả giám định khác nhau nhưng cáo trạng của 5 phiên tòa, VKSND TP.HCM đều giữ nguyên quan điểm, Lâm trực tiếp đâm anh Q. tử vong.

Trong khi đó, những luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng, qua đoạn phim camera an ninh của tiệm bida, trong khoảng 6 giây, một thanh niên mặc quần áo màu tối đã ra tay quyết liệt để truy sát anh Q.. Người thanh niên mặc quần áo màu tối là An chứ không phải Lâm. Điều này cũng được chủ tiệm bida và người giữ xe tại tiệm bida làm chứng.

Từ đoạn clip này, cùng với những chứng cứ, lời khai thu thập được, VKS kết luận người trực tiếp giết anh Q. là An, chứ không phải Lâm. Qua đó, VKS đã “thay ngôi” đối tượng trực tiếp dùng dao đâm Ph., từ Lâm chuyển sang An.

Cáo trạng áp dụng tại phiên tòa lần thứ 6 (diễn ra vào các ngày 12 và 13/9), VKS kết luận An trực tiếp đâm nạn nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Lâm khai nhận, Lâm bỏ con dao màu trắng vào túi quần và chở Tuấn Anh đi đánh nhau. Trên đường đi, Tuấn Anh thò tay vào túi quần Lâm lấy con dao màu trắng ra và giữ luôn. Sau khi đánh nhau về, Tuấn Anh trả lại dao cho Lâm, có bạn gái Lâm nhìn thấy. Tuy nhiên, Tuấn Anh không thừa nhận.

Trong các phiên tòa, An và Tuấn Anh không nhận tội. Tuấn Anh và Lâm cũng đổ lỗi cho nhau về việc ai là người cầm con dao màu trắng.

HĐXX cho rằng, dù Tuấn Anh không thừa nhận đã cầm con dao màu trắng, nhưng căn cứ vào bản tự khai của Tuấn Anh khi bị cáo ra tự thú và một bản khai khác, Tuấn Anh thừa nhận đã lấy con dao màu trắng từ tay Lâm và bỏ vào túi mình nên có thể khẳng định Tuấn Anh cầm con dao màu trắng khi xảy ra vụ án.

Theo HĐXX, Tuấn Anh từng đứng trong hàng ngũ Cảnh sát nhân dân, có tiền án, bị tước quân tịch nhưng không lấy đó làm bài học, lại tiếp tục phạm tội. Với kinh nghiệm 6 năm công tác trong ngành công an, khi bị cáo ra tự thú đã khai báo quanh co, có lợi cho mình, đổ lỗi cho các bị cáo khác, gây khó khăn cho công tác xét xử nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Trong vụ án, Tuấn Anh chủ động rủ, đồng thời biết Lâm và An mang theo dao đến hiện trường, các bị cáo Lâm và An là đồng phạm giúp sức tích cực. Kết luận giám định pháp y xác định cả 2 con dao đều có khả năng gây ra cái chết cho nạn nhân… Từ những nhận định này, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án tù chung thân.