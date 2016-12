An Giang tìm chủ sở hữu 480 lượng vàng

Theo thông báo của Công an tỉnh An Giang, ngày 26/11/2016, Chi cục hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) đã bắt giữ một xe ô tô chở 18 thỏi vàng (gần 480 lượng vàng) do Rim Ri Linh (ngụ tỉnh Tà Keo, Campuchia) vận chuyển trái phép vào biên giới Việt Nam. Trong khi thực hiện hành vi nói trên, Rim Ri Linh mặc quân phục công an cửa khẩu Campuchia, tự xưng là thiếu tá, cán bộ công an cửa khẩu quốc tế Phnôm Đenn.



Rim Ri Linh (trái) ký vào biên bản bị bắt quả tang

Vụ việc sau đó được chuyển giao công an tỉnh An Giang tiếp nhận, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Linh về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tạm giữ tang vật gồm 18 thỏi vàng 24 K có tổng trọng lượng gần 480 lượng; 1 ô tô nhãn hiệu Toyota Highland loại 5 chỗ ngồi, BKS Campuchia 2A- 0879.. Trong quá trình điều tra, Linh không chứng minh được nguồn gốc số tang vật trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông báo ai là chủ sở hữu 18 thỏi vàng và ô tô có đặc điểm nêu trên, mang giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tài sản đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 6, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang ( Liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Nhân) để làm việc.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người đến liên hệ làm việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang sẽ xử lý số tang vật nêu trên theo quy định của pháp luật.

Diệu Ly