An Giang: Xét xử vụ án Lê Thị Chi cùng 51 đồng phạm

Theo kết luận cáo trạng của VKSND Tối cao, từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2013, lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT của Nhà nước, Lê Thị Chi (SN 1979, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng các đồng phạm Lê Thị Lam Phương (SN 1987, em ruột Chi), Dương Triệu Khải (SN 1973), Lê Minh Giang (SN 1986), Trương Văn Đạt (SN 1991); Nguyễn Văn Sơn (SN 1979), Đặng Thị Phượng (SN 1969), Cao Khánh Hùng (SN 1977), Trương Văn Sơn (SN 1986), Trương Hoài Tâm (SN 1987, cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Chung Cửng (SN 1968, ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng 3 pháp nhân là: Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô mua bán trái phép hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp trong nước.

Đồng thời, nhóm này quan hệ móc nối chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ hải quan, bộ đội biên phòng cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang ký xác nhận theo thủ tục, lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, không đúng thực tế cho Công ty Tam Hung, Công ty Leng Kheang Long của Campuchia để xin hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước gần 42 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Việt Cường (SN 1969, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự; Giám đốc Công ty CP Cường Thịnh); Châu Thúy Hằng (SN 1966), Thái Quân (SN 1963, cùng ngụ phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang); Lâm Tuấn Phát (SN 1980, ngụ phường 2, quận 6, TP.HCM); Lê Thị Sĩ (SN 1956, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu; Chủ DNTN Vạn Ngân Phát); Đinh Thị Mỹ Linh (SN 1977), Phan Văn Thọ (SN 1962, cùng ngụ TP.Long Xuyên; Giám đốc Công ty TNHH TM Nguyễn Huệ) vì động cơ vụ lợi đã bán cho Lê Thị Chi 2.381 hóa đơn GTGT khống hàng hóa hoặc không đúng thực tế mua vào nhằm hợp thức hóa các bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT để Chi chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng tiền ngân sách Nhà nước.

Riêng 34 cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, biết 3 công ty, doanh nghiệp của Lê Thị Chi khai khống số lượng hàng hóa trong các tờ khai xuất khẩu hàng hóa, nhưng vì động cơ vụ lợi, đã làm trái công vụ, không đề xuất chuyển phân luồng tờ khai để kiểm tra thực tế hàng hóa mà vẫn ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan “Hàng hóa đã xuất khẩu”, “Đã làm thủ tục hải quan” trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của 3 công ty, doanh nghiệp nêu trên để Chi cùng các đồng phạm sử dụng các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khống kê khai, lập hồ sơ đề nghị xin hoàn thuế GTGT trái quy định pháp luật.

Các bị can trong vụ án phạm tội có tổ chức, nhiều đối tượng tham gia, phạm tội nhiều lần, vụ lợi trong thi hành công vụ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 34 cán bộ hải quan này bị truy tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Đối với Chi, Phương, Giang, Đạt, Cửng, Khải, Phượng, Hùng, Tâm, Nguyễn Văn Sơn, Trương Văn Sơn cùng bị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hằng, Cường, Quân, Phát, Linh, Sĩ, Thọ bị truy tố về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Phiên tòa dự kiến xét xử kéo dài hơn 1 tháng, từ ngày 28/9 đến 30/10. Trong ngày 28/9, HĐXX tiến hành phần thủ tục.

