Án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc: Khởi tố vụ án Giết người

Đại tá Đỗ Thái Học, người phát ngôn của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 5 /7, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi của nhóm truy sát Nguyễn Mạnh T. (26 tuổi, ở huyện Bình Xuyên) với tội danh Giết người.

Hiện trường vụ hỗn chiến nơi Trung bị nạn nhân đâm trọng thương

Công an cũng đã bước đầu cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến liên quan đến chuyện tiền nong giữa T. và Thái. Theo đó, nhà T. cách nhà Thái chưa đến 500m. Gia đình Thái có một cửa hiệu cầm đồ do bố mẹ quản lý, bản thân Thái cũng có một cửa hàng cầm đồ. Hai đối tượng Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) được cho là nhân viên của quán cầm đồ của gia đình này.

Trước đây T. vay tiền của Thái nhưng thời gian trôi qua lâu mà chưa trả. Thái đòi và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều người cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, hai bên đã từng ẩu đả, và Thái bị thương. Sau đó hai bên còn xảy ra xích mích và đỉnh điểm của vụ việc là trận hỗn chiến khiến T. tử vong tại khu vực ngã tư thị trấn thuộc khu phố 1 vào đêm 3/7.

Đối tượng Cường (trái) và Thái tại cơ quan công an

Anh Nguyễn Sơn Hà (SN 1989, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), nhân chứng chứng kiến vụ việc, cho biết vào tối ngày 3/7, khi anh đang ngồi trên xe để đón khách ở khu vực ngã tư thị trấn Hương Canh,huyện Bình Xuyên thì thấy bạn mình (học cùng cấp 2) là anh Nguyễn Minh T. đi từ trên xe máy xuống khu vực ngã 4 thị trấn Hương Canh.

Lúc đó, trên xe đi cùng với anh Toàn còn có 2 nam thanh niên khác. Khi vừa xuống xe thì T. nói với hai bạn đi cùng xe: "Chúng mày đi về đi".

"Khi T. vừa nói xong thì có 3 nam thanh niên khác đi xe máy đến khu vực này (khu ngã tư thị trấn Hương Canh, thuộc khu phố 1), có một thanh niên hô lớn: "A nó đây rồi". Sau đó, cả 3 thanh niên nhảy xuống xe, tay cầm phớ chạy về phía T., T. bỏ chạy và quay lại “nghênh chiến” với nhóm vừa đến.

"Trong số những thanh niên đi xe máy, tôi nhìn thấy có một tên cầm con phớ rất dài, sáng loáng. Khi T. đi qua ngã tư khoảng 20 mét thì 3 nam thanh niên đuổi theo, một tên cầm phớ chém "với" vào người T.. Diễn biến vụ việc quá nhanh, chưa đầy 15 giây. Tới khi nhóm thanh niên bỏ đi, tôi chạy lại thì đã thấy T. tử vong. Lúc đó, có một bác công an viên ở gần khu vực nên tôi đã chạy lại báo với bác này rồi chạy về nhà báo với bố mẹ T.", anh Hà cho biết.

Hiện vụ án đang được công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa