Án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc:Đối tượng bị nạn nhân đâm giờ ra sao?

Vụ hỗn chiến trong đêm khiến Nguyễn Minh T. (27 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) tử vong tại chỗ. Trong nhóm đối thủ tìm đến tấn công T. có Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). Đối tượng này bị trọng thương khá nặng do bị T. dùng dao bầu chống trả.

Liên quan đến thông tin về đối tượng Thu, sáng 5/7, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, Thu được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng bả vai trái. Vào lúc 12h (4/7), bệnh nhân Thu được tiến hành mổ, đến 15h cùng ngày thì ca mổ thành công.

Đối tượng Thu được cấp cứu tại BV Việt Đức và qua cơn nguy kịch

Thu không còn bị nguy hiểm đến tính mạng và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Lực lượng công an vẫn đang túc trực canh gác tại khu vực điều trị của bệnh nhân Thu.

Liên quan đến vụ án, Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Trần Cao Thái (23 tuổi), trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Cường (32 tuổi), trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng Thu bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.

Đại tá Đỗ Thái Học, người phát ngôn Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 5/7 cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng về tội danh Giết người.

Công an cũng đã bước đầu cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến liên quan đến chuyện tiền nong giữa T. và Thái. Theo đó, nhà T. cách nhà Thái chưa đến 500m. Gia đình Thái có một cửa hiệu cầm đồ do bố mẹ quản lý, bản thân Thái cũng có một cửa hàng cầm đồ. Hai đối tượng Nguyễn Văn Cường và Hoàng Đình Thu được cho là nhân viên của quán cầm đồ của gia đình này.

Trước đây T. vay tiền của Thái nhưng thời gian trôi qua lâu mà chưa trả. Thái đòi và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều người cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, hai bên đã từng ẩu đả, và Thái bị thương. Sau đó, hai bên còn xảy ra xích mích, và đỉnh điểm của vụ việc là trận hỗn chiến khiến T. tử vong tại khu vực ngã tư thị trấn thuộc khu phố 1 vào đêm 3/7.

Hiện vụ án đang được công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa