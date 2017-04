Angela Phương Trinh thẳng tay tát người mẫu Lê Xuân Tiền

Ngày 5/4, buổi casting đầu tiên cho bộ phim truyền hình Mối tình đầu của tôi – phiên bản Việt hoá của She was pretty diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Hàng trăm bạn trẻ yêu điện ảnh, mong muốn được hoá thân vào một vai diễn trong bộ phim đình đám xếp hàng dài trước cổng nhà Văn hoá Sinh viên, TP.HCM.

Đúng 9 giờ sáng, bộ đôi đạo diễn kiêm biên kịch của bộ phim Bảo Nhân – Namcito xuất hiện cùng diễn viên Angela Phương Trinh. Nữ diễn viên rạng rỡ gửi lời chào mừng sự tham dự của các bạn tham gia casting. Cô diện một bộ cánh trẻ trung và lạ mắt của thương hiệu Kenzo. Angela Phương Trinh là diễn viên đầu tiên của dự án này được công bố rộng rãi trước báo giới.

Bộ ba có mặt tại buổi casting với nhiệm vụ chọn lọc ra những ứng cử viên sáng giá cho các vai diễn trong bộ phim. Mục đích của hai đạo diễn khi tổ chức buổi casting này không chỉ để các bạn phô diễn kỹ năng diễn xuất mà quan trọng hơn hết, hai anh mong muốn tìm thấy những bạn trẻ mang màu sắc đa dạng, thổi hồn mới lạ cho kịch bản chuyển thể này.

Bên cạnh đó, Angela Phương Trinh còn có thể hỗ trợ khơi dậy và bộc lộ khả năng diễn xuất của các bạn trẻ đến casting. Đôi khi, cô đưa ra lời khuyên hay diễn xuất thử cho các bạn. Angela Phương Trinh cũng trực tiếp đóng cặp, tạo ra tình huống diễn xuất cho các bạn diễn.

Đáng chú ý, người mẫu Lê Xuân Tiền là một trong những ứng viên casting nhận được sự hỗ trợ của nữ diễn viên. Anh nhận yêu cầu thủ vai chàng trai si mê một cô nàng sang chảnh của đạo diễn Bảo Nhân. Trong vai trò giúp đỡ nam người mẫu, Angela Phương Trinh hoàn toàn hoá thân thành một “yêu nữ”. Khi nhận được lời tán tỉnh và cái nắm tay từ anh chàng Xuân Tiền, cô lập tức bỏ đi và làm lơ.

Sau màn ve vãn, Xuân Tiền quyết định ôm lấy Angela Phương Trinh thật chặt từ phía sau. Chính hành động này khiến Angela Phương Trình hốt hoảng và cho Xuân Tiền ăn một cái tát. Cú tát khá thật của cô khiến Xuân Tiền một phen bất ngờ. Anh không thoát vai và tiếp tục diễn xuất. Angela Phương Trình nhận xét bạn diễn của mình khá hài hước và thông minh.

Đạo diễn Namcito cho biết, ngày casting đầu tiên tại TP.HCM tạm gọi là thành công khi đã tìm ra được nhiều gương mặt khá bất ngờ. Tuy có nhiều bạn đã bỏ cuộc ngay sau khi đăng ký vì nhiều lý do như sợ, mệt,... nhưng vẫn còn rất nhiều bạn vẫn kiên trì với niềm đam mê của mình. Đó là yếu tố bộ đôi đạo diễn luôn tìm kiếm.

Ngày 8/4, bộ ba Bảo Nhân – Namcito và Angela Phương Trinh sẽ tiếp tục casting tại Hà Nội. Sau hai buổi casting này, Angela Phương Trinh sẽ có buổi họp cùng 2 đạo diễn để thảo luận về vai diễn phù hợp với tính cách của cô trong bộ phim.

Mối tình đầu của tôi (phiên bản Việt của She was pretty) là câu chuyện lãng mạn và hài hước về tình bạn, tình yêu và công việc của những người trẻ hiện đại. Phim xoay quanh câu chuyện của đôi bạn thân An Chi và Hạ Linh. Trong khi Hạ Linh là cô gái xinh đẹp, thành đạt và nhiều chàng trai đeo đuổi thì An Chi lại có một ngoại hình không thu hút, thất nghiệp và phong cách ăn mặc lỗi thời. Thế nhưng, họ có một tình bạn rất đẹp từ thời thơ ấu đến hiện tại. Cho đến khi hai anh chàng soái ca Nam Phong và Minh Huy xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của hai cô nàng.

Phim do TV Hub sản xuất cùng với hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito, dự kiến sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào tháng 9 năm 2017.

Lê Anh