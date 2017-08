Áp thấp vừa tan, bão mới lại xuất hiện ở Biển Đông

Cơn bão vừa xuất hiện gần Biển Đông mang tên Pakhar. Theo tin tức từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 7h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão Pakhar mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Đường đi của bão Pakhar.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Pakhar di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7h ngày 26/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 7h ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 440km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Pakhar di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Cũng theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do mây đối lưu gây mưa đang tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; lượng mưa đo được từ 23h ngày 24/8 đến 4h ngày 25/8 ở một số nơi như: Sơn Dương (Tuyên Quang) 117 mm; Đào Viên (Tuyên Quang): 48mm; Hồ Na Hang: 54mm; Bộc Nhiêu (Thái Nguyên) 165mm; Trung Hội (Thái Nguyên): 91 mm; Thanh Định (Thái Nguyên): 75mm.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa dao động trong khoảng từ 20-40mm. Cảnh báo, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở các huyện Đại Từ, Định Hoá tỉnh Thái Nguyên và các huyện Sơn Dương, Na Hang, Chiêm Hoá, Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 đang tồn tại trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc) nên sáng 25/8 ở các tỉnh Việt Bắc và Tây Bắc tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, riêng Lai Châu có nơi trên 100mm.

Từ chiều nay, thời tiết Bắc Bộ có chuyển biến. Mưa sẽ giảm dần.

