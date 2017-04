Apple bắt đầu bán iPhone 7 Plus tân trang với giá giảm sâu

Theo thông tin trên eBay, Apple chỉ chào bán phiên bản tân trang của iPhone 7 Plus 32 GB và áp dụng cho phiên bản mở khóa. Đối với phiên bản màu Black, giá bán của iPhone 7 Plus tân trang là 569,99 USD, tức rẻ hơn 200 USD (24%) so với giá gốc.

iPhone 7 Plus tân trang không phải là thiết bị mới 100% nhưng đã được khôi phục trở lại trạng thái nhà sản xuất bởi quy trình theo tiêu chuẩn của Apple. Điều này có nghĩa sản phẩm đã được kiểm tra, làm sạch và sửa chữa một số thành phần để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật từ Apple. Với iPhone 7 Plus tân trang, bạn có thể thấy một vài vết trầy xước ở vỏ nhưng không gặp bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng thiết bị, chẳng hạn như bị khóa bởi Apple.

Theo danh sách liệt kê từ eBay, iPhone này chỉ tương thích với các mạng GSM và là phiên bản quốc tế. Bên cạnh đó, sản phẩm vẫn còn tối thiểu 5 tháng bảo hành từ Apple và hưởng chính sách hoàn trả trong 30 ngày nếu bạn không cảm thấy hài lòng với thiết bị đã mua.

Được biết, iPhone 7 Plus là smartphone trang bị màn hình 5,5 inch độ phân giải Full HD (401 ppi), chip Apple A10 Fusion, RAM 3 GB, pin dung lượng 2.900 mAh và máy ảnh kép ở mặt sau hỗ trợ tính năng xóa phông.

Nhã Vân