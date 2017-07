Bắc Giang: Triệu tập và xử lý người tung tin đồn bắt cóc trẻ em

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Đó không phải là vụ bắt cóc trẻ em như trên mạng đồn thổi. Cơ quan công an đã yêu cầu người tung tin đó đến làm việc và xử lý theo quy định”.

Theo đó, nội dung sự việc được xác định như sau, chị T.T.N. (trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) nghi ngờ chồng mình có con riêng với một người phụ nữ ở phường Đa Mai, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ảnh cắt ra từ clip: Người phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu đỏ bị nghi bắt cóc trẻ em.

Chiều ngày 9/7/2017, chị N. có đến khu vực gần nhà người phụ nữ mà chị nghi có quan hệ tình cảm với chồng mình để dò la thông tin.

Tại đây, chị N. gặp bé trai 7 tuổi (con của người phụ nữ kia) để hỏi một số thông tin. Chị N. nói với những người xung quanh là muốn nhận con nuôi… Thực ra là để có lý do tiếp cận hàng xóm của “tình địch” và tìm hiểu xem cháu bé kia có phải là con riêng của chồng mình hay chỉ là thiên hạ đồn thổi.

Sau đó, chị N. ra về. Tuy nhiên, một số người dân nghi chị bắt cóc bé trai nên đã báo Công an phường. Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Đa Mai lập tức xác minh và xác định không có chuyện bắt cóc trẻ em nên đã giải tán đám đông.

Vậy nhưng, sau đó trên mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn clip và lan truyền clip này với nội dung cho rằng đó là vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở Đa Mai.

Cơ quan công an đã làm rõ, người đưa clip này lên mạng là Đ.H.H. (SN 1991, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang). Công an đã yêu cầu H. lên làm việc và xử lý theo quy định. H. đã gỡ bỏ clip này trên facebook cá nhân.

