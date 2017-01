Bạc Liêu: Xử lý 2 điểm karaoke nhân viên thoát y phục vụ khách

Ảnh minh họa.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa hoàn tất hồ sơ xử lý 2 cơ sở kinh doanh karaoke, mát-xa trên địa bàn TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu về hành vi tổ chức cho nhân viên thoát y múa, kích dục khách.

Theo nguồn tin trên, tối 31/12/2016, lực lượng làm nhiệm vụ công an tỉnh Bạc Liêu bất ngờ kiểm tra cơ sở karaoke, mát-xa Tô Châu do Huỳnh Bé Bảy (32 tuổi) làm quản lý và cơ sở karaoke, mát-xa Tây Đô do Huỳnh Ngọc Thơ (30 tuổi) làm chủ.

Tại phòng VIP của cơ sở Tô Châu, lực lượng chức năng bắt quả tang có 2 nhân viên nữ đang nhảy múa thoát y, phục vụ 2 khách nam. Tại cơ sở Tây Đô, công an cũng phát hiện có 2 tiếp viên nữ thoát y kích dục khách.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Linh