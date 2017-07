Bài học đắt giá sau chuyện bé 7 tuổi dùng nỏ bắn bạn tử vong

Câu chuyện đau lòng

Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa qua trên địa bàn làng Kạch Lớn I (xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) xảy ra việc em A.Đ. (SN 2010) trong lúc dùng nỏ tự chế đi bắn chuột đã bắn trúng cổ của em Y.P. (SN 2003) khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng 7/7, A.Đ. và A.C. (SN 2006) rủ nhau sử dụng nỏ tự chế để bắn chuột. Khi cả hai đến đống củi của nhà Y.P. thì phát hiện bên trong có chuột.

Thấy A.P. đứng chắn đống củi, 2 em A.Đ. và A.C. nhiều lần nhắc Y.P. tránh ra chỗ khác nhưng P. không trả lời và cũng không di chuyển.

Thấy vậy, A.Đ. vẫn tiếp tục ngắm bắn con chuột nhưng đường mũi tên đi lệch, trúng cổ Y.P. Ngay sau đó, Y.P. tự rút mũi mũi tên ra rồi đi vào trong nhà. A.Đ. và A.C. cũng đi về nhà. Đến 11h cùng ngày, người nhà phát hiện Y.P. hôn mê trên giường, đưa đi cấp cứu nhưng cậu bé đã tử vong.

Cho rằng nguyên nhân Y.P tử vong là do lỗi bất cẩn của cả hai bên, không do mâu thuẫn từ trước nên Công an huyện Tu Mơ Rông đã tạm dừng điều tra. Gia đình Y.P. cũng yêu cầu cơ quan công an không khám nghiệm tử thi và không khiếu nại.

Để làm rõ những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, báo Người Đưa Tin xin dẫn ý kiến của luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Bài học đắt giá trong việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ

Vụ việc trên là sự cố ngoài ý muốn với sự bất cẩn của cả hai bên. Các em không đủ nhận thức để có thể thấy trước mức độ nguy hiểm của hành vi. Thậm chí, đến khi sự việc không may xảy ra thì các em cũng không biết cách sơ cứu hoặc gọi cho người lớn giúp đỡ, cả hai bên lại coi như "không có chuyện gì xảy ra". Em Y.P. (SN 2003) tự rút mũi tên và về nhà (không băng bó, sát trùng...). A.Đ. (SN 2010) bắn tên cũng về nhà luôn và quên trách nhiệm của mình.

Đây là kết quả đáng buồn trong việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn của trẻ em. Lỗi ở đây có thể thấy ngay từ phía gia đình và nhà trường. Vụ việc cũng là bài học đắt giá trong việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ em để chúng có thể giảm bớt những nguy hiểm cho bản thân mình và biết cách để có thể tự bảo vệ mình trước các tình huống nguy hiểm thường gặp.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi của em A.Đ. dùng nỏ tự chế bắn chuột, không may bắn vào cổ Y.P. dẫn đến tử vong là hành vi vô ý làm chết người. Nếu A.Đ. đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì hành vi này sẽ bị xử lý về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại khoản 1, Điều 98, Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cao nhất là 5 năm tù.

Tuy nhiên, theo Điều 12, Bộ luật Hình sự thì tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

"1./ Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2./ Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng".

Vì vậy, nếu A.Đ. đủ 16 tuổi trở lên thì mới bị xử lý hình sự về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại khoản 1, Điều 98. Tuy nhiên, A.Đ. sinh năm 2010, năm nay mới 7 tuổi và với lỗi vô ý nên trách nhiệm hình sự sẽ không được đặt ra. Đồng thời, A.Đ. cũng sẽ không bị đưa vào trường giáo dưỡng (vì chỉ là lỗi vô ý).

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bố mẹ của em A.Đ. sẽ phải thay con bồi thường toàn bộ những thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định tại Điều 591 Bộ luật dân sự. Theo đó, gia đình A.Đ. phải lo chi phí hợp lý cho việc mai táng nạn nhân; thiệt hại khác do luật quy định.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Ls.Đặng Văn Cường