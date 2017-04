Bản án cho đối tượng ép vợ cũ quay lại bằng cách 'chết chung'

TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm vào ngày 7/4 và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thu (42 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 8 năm tù giam về tội Giết người.

Bị cáo Thu tại tòa.

Trước đó, Thu kết hôn với chị Phan Thị Tuyết A., cả hai có 1 con chung là cháu L.T.T. (4 tuổi). Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên A. và Thu sớm ly hôn. Sau khi ly hôn, Thu nuôi con còn A. đến sống cùng bạn tại xã Long An, huyện Long Thành. Sau ly hôn, Thu vẫn muốn tìm cách nối lại tình cảm với vợ.

Ngày 6/5/2016, Thu hẹn gặp A. để cùng A. đưa con đi chơi và cho biết Thu sẽ về quê sống. Trong lúc đi chơi, Thu ép A. phải quay lại sống cùng Thu nhưng A. nhất định từ chối.

Kế đó, khi đưa A. và con về phòng trọ (phòng trọ của Thu thuê tại xã Long An, huyện Long Thành), Thu khóa cửa lại rồi tiếp tục bắt chị A. phải về sống chung. Do chị A. không đồng ý, Thu đã có lấy 5 gói thuốc trừ sâu pha vào 1 bình sữa và 2 ca nước, lấy 1 con dao dài để lên trước mặt.

Sau đó, bị cáo khống chế buộc chị A. và cháu T. uống thuốc với ý định giết chết vợ con rồi tự tử.

Cho đến khi lực lượng công an xã đến giải cứu mẹ con chị A., Thu còn sử dụng xăng chứa trong 2 xe mô tô và bình gas uy hiếp chị A. và lực lượng công an.

Đến rạng sáng 7/5/2016, bị cáo nhận thấy lực lượng công an bao vây không thể chạy thoát nên mở cửa để cho chị A. ra ngoài. Cùng lúc, Thu bị lực lượng công an bắt giữ. May mắn, chị A. và bé gái không bị tước đi tính mạng.

Nguyễn Nhâm