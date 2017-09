Bàn giao đối tượng cứa cổ người yêu đồng tính để cướp xe SH

Ngày 21/9, cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng Tăng Hồng Nhựt (SN 1988, quê tỉnh Bến Tre) cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào tối 18/9, Công an quận 2 nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên tên Nghiêm Xuân H. (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị cướp tại khu vực đường N3 – D3, phường Bình Khánh, quận 2.

Ngoài ra, người dân còn phát hiện trên người nạn nhân có vết thương nên đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận 2 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai nhân chứng và thông tin từ người bị hại. Qua đó, nạn nhân trình báo, anh bị cứa cổ và cướp đi chiếc xe SH.

Ngay lập tức, Công an quận 2 phối hợp với đội 3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP.HCM) xác lập chuyên án truy tìm tội phạm. Trong vòng 48 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can Tăng Hồng Nhựt.

Đối tượng Nhựt tại cơ quan điều tra.

Qua làm việc, đối tượng Nhựt khai nhận có quan hệ đồng tính với anh H.. Nhựt đóng vai chồng và nạn nhân là vợ. Lợi dụng lòng tin của anh H. và muốn có xe xịn để đi lại, Nhựt nảy sinh ý định cướp xe SH của nạn nhân.

Vì vậy, đối tượng đã mua 1 con dao xếp cất giấu trong người. Khoảng 21h30 ngày 18/9, Nhựt lái xe SH của anh H. chở nạn nhân qua hầm Thủ Thiêm rồi rẽ vào đường N3-D3.

Tại một bãi đất trống, khi đang ngồi tâm sự với nhau, Nhựt đã dùng dao khống chế anh H.. Nạn nhân liền hoảng hốt chống cự thì bị Nhựt cứa 2 nhát ở cổ. Sau đó, đối tượng lấy xe SH của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.