Bàn giao đối tượng hiếp dâm em vợ, trốn truy nã suốt 7 năm

Đối tượng Huỳnh Văn Nhanh.

Sáng 17/7, tin từ Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Huỳnh Văn Nhanh (SN 1990, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) bị truy nã về hành vi hiếp dâm em vợ cho Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo tài liệu điều tra, vào một ngày đầu tháng 4/2010, em vợ của Nhanh đến phòng trọ của anh ta ở thị xã Tân Uyên nhờ đưa đi khám bệnh.

Tuy nhiên, sau khi chở em vợ đi khám bệnh về, Nhanh không về phòng trọ mà đi thẳng đến một quán cà phê. Tại đây, gã anh rể bày tỏ tình cảm với em vợ nhưng bị người này khước từ.

Bị từ chối yêu, Nhanh đã chở em vợ đến khu vực vắng người, dùng vật nhọn uy hiếp, hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi đối tượng bỏ đi, nạn nhân kịp thời trấn tĩnh và tìm đến cơ quan công an trình báo. Biết tin đã bại lộ, Nhanh liền nhanh bỏ trốn.

Sau đó, Công an thị xã Tân Uyên ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Nhanh. Cách đây một tuần, Nhanh bị Công an tỉnh Cà Mau bắt khi lẩn trốn ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc đúng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Linh