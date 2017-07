Băng nhóm trộm xe, 'nướng tiền' vào cờ bạc 'sa lưới'

Ngày 14/7, Công an huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Trà (SN 1993, ngụ phường 4, TP.Tây Ninh), Thái Đỗ Minh Phụng (SN1991, ngụ xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành) và Nguyễn Minh Dương (SN 1993, ngụ xã Bình Minh, TP.Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tháng 6/2017, địa bàn huyện Hòa Thành liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp xe máy, với các đặc điểm giống nhau.

Đối tượng Trà khi bị bắt.

Ngay khi nhận tin báo người dân, Công an huyện Hòa Thành đã cho xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian khoanh vùng đối tượng để theo dõi, công an đã tiến hành phá án vào đầu tháng 7/2017.

Theo đó, đến ngày 3/7, ban Chỉ huy chuyên án đã bắt giữ Trà, Đỗ Văn Được (SN 1984, ngụ xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành) khi 2 đối tượng vừa thực hiện vụ trộm xe máy ở phường 2, TP.Tây Ninh và đang trên đường đem xe đi tiêu thụ.

Đối tượng Phụng.

Qua lời khai các đối tượng về đồng bọn, Công an huyện Hòa Thành phối hợp với Công an TP.Tây Ninh và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Dương, Phụng và Phạm Quốc Hải (SN 1980, ngụ phường 4, TP.Tây Ninh). Các đối tượng đã cùng với Trà thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Hòa Thành và TP.Tây Ninh, rồi di chuyển sang tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Dương.

Các đối tượng cho biết, thường xuyên qua lại 2 tỉnh Tây Ninh - Bình Dương để vừa “ăn hàng”, lẩn trốn, ăn chơi sau khi có chiến lợi phẩm. Công an đã thu giữ 2 ĐTDĐ, 6 xe máy, 1 bộ đoản sắt dùng để bẻ khóa xe và nhiều đồ vật có liên quan.

Đến ngày bị bắt, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ trộm xe nhưng không nhớ rõ thời gian. Đồng thời, nhóm bán tang vật cho một số đối tượng "đầu nậu" tiêu thụ xe gian. Số tiền lấy được từ hành vi phi pháp, các đối tượng đều "nướng" vào quán nhậu, bao bạn bè ăn chơi và cờ bạc.

Hiện, Công an huyện Hòa Thành đã bàn giao đối tượng Hải và Được cho Công an TP.Tây Ninh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, công an cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ trộm ở nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các vùng lân cận.

H.Trần- Nh.Minh