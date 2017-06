Băng trộm chuyên đột nhập tiệm vàng 'nướng' vào cờ bạc

Đây là băng trộm từng gây hoang mang trong dư luận. Bọn chúng đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập tiệm vàng ở các tỉnh, thành như: TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bến Tre.

Tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) chỉ đạo xác lập chuyên án, giao cho Công an TP.Cần Thơ phối hợp với công an các địa phương triệt phá băng trộm này. Sau hơn một năm điều tra, xác minh, các đối tượng lần lượt sa lưới.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

VKSND TP.Cần Thơ truy tố 7 “siêu trộm”, gồm: Lý Văn Đợi (53 tuổi), Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi), Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, cùng ngụ TP.HCM); Lê Văn Mười (40 tuổi), Lê Văn Dũng (51 tuổi, anh ruột Mười) và Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) cùng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 1/2015 đến tháng 7/2016, nhóm của Đợi đã gây ra trên 40 vụ trộm tại các tiệm vàng thuộc các tỉnh miền Tây, lấy đi số tài sản hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, bọn chúng gây ra 7 vụ tại Cần Thơ, Tiền Giang và Sóc Trăng. Theo cơ quan điều tra, trong 7 vụ trộm này, Đợi và Thắng là người cầm đầu, tổ chức và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, Đợi cùng các đồng phạm trên thực hiện nhiều vụ trộm, lấy đi số vàng trị giá 2,1 tỷ đồng. Thắng cùng các đồng phạm thực hiện 2 vụ trộm, lấy đi số vàng gần 1 tỷ đồng. Tiền có được, bọn chúng dùng tiêu xài, cờ bạc và “gái gú”,...

Tại phiên toà sáng nay, sau khi tiến hành các thủ tục chung, HĐXX đã thông báo tạm hoãn phiên toà. Lý do, phiên toà vắng mặt luật sư của bị cáo Lê Văn Mười. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 7/7 tới.

Thanh Lâm