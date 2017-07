Băng trộm đường sông chuyên đột nhập tiệm vàng 'dắt tay nhau' vào tù

Ngày 10/7, TAND TP.Cần Thơ mở phiên toà xét xử băng trộm đường sông, chuyên đột nhập vào các tiệm vàng lớn ở miền Tây.

Sau quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Đợi (53 tuổi, ngụ TP.HCM) 17 năm tù giam; Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi, ngụ TP.HCM) 15 năm tù; Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lê Văn Dũng (51 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 14 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi, ngụ TP.HCM) và Lê Văn Mười (40 tuổi, em ruột Dũng, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 3 năm tù giam cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2015 - 7/2016, nhóm của Đợi đã gây ra trên 40 vụ trộm cắp tài sản tại các tiệm vàng thuộc các tỉnh miền Tây, lấy đi số tài sản hàng chục tỷ đồng. Trong đó, băng trộm gây ra 7 vụ tại Cần Thơ, Tiền Giang và Sóc Trăng.

Theo cơ quan điều tra, trong 7 vụ trộm này, Đợi và Thắng là người cầm đầu, tổ chức và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, Đợi cùng các đồng phạm thực hiện nhiều vụ trộm, lấy đi số vàng trị giá 2,1 tỷ đồng. Thắng cùng các đồng phạm thực hiện 2 vụ trộm, lấy đi số vàng gần 1 tỷ đồng...

Thủ đoạn của nhóm là ban ngày quan sát, chọn các tiệm vàng ở ven các tuyến sông, rồi chờ đêm đến đột nhập vào lấy tài sản.

Tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) chỉ đạo xác lập chuyên án, Công an TP.Cần Thơ phối hợp với công an các địa phương để triệt phá băng trộm. Sau hơn một năm điều tra, xác minh, các đối tượng trong băng nhóm của Đợi lần lượt sa lưới.

Thanh Lâm