Bão giật cấp 17, di chuyển "thần tốc"

Bão số 10 mang tên quốc tế là DOKSURI được hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines, đổ bộ vào Biển Đông ngày 12/9 vừa qua.

Theo tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương cho biết, vào 7h ngày 14/9, bão số 10 cách Đà Nẵng 500km, cách Hà Tĩnh, Quảng Bình 700km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão trên biển có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15. Với khoảng cách chỉ 700km, khoảng 24 tiếng nữa bão sẽ tiệm cận Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Từ ngày 15 đến 16/9, bão DOKSURI có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta với sức gió mạnh dần lên cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15, kèm theo nước dâng, mưa lớn trên diện rộng.

Các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị khả năng có lũ cấp 2-3, còn các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện lũ quét, các tỉnh vùng biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh giáp Lào có khả năng hứng chịu sạt lở, lũ quét từ biên giới Lào sang.

Đại diện trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dẫn thông tin dự báo của thế giới, Trung Quốc, Hồng Kông đều cho rằng, bão sẽ mạnh lên cấp 15. Riêng dự báo của Mỹ, bão số 10 có thể mạnh cấp 15-17. Đây là cơn bão có tính chất cực kỳ nguy hiểm, vì thế các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Sáng 14/9, ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn, trực tuyến với các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ trưởng bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đánh giá, tính chất cơn bão số 10 rất nguy hiểm. Rủi ro thiên tai cấp 4, chỉ sau cấp thảm họa vì thế Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cần bám sát, chặt chẽ hướng đi của bão, thông báo kịp thời để các tỉnh ứng phó kịp thời chủ động.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu, muộn nhất là đêm nay phải yêu cầu các phương tiện, người dân vào bờ vì chỉ còn khoảng 30 tiếng nữa là bão vào. Đề nghị cảnh báo, hạn chế các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 đi vào khu vực bão.

Theo đánh giá của trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 10 là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua ảnh hưởng đến Việt Nam.

Khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Theo đại diện Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng, khu vực từ Quảng Ninh tới Khánh Hòa có gần 70.000 phương tiện, 287.000 người đang hoạt động trên biển. Những phương tiện này đã nắm được thông tin về bão số 10. Còn trong khu vực nguy hiểm từ 13-19 độ vĩ Bắc, có 4.600 phương tiện đang hoạt động cũng đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, còn 4 phương tiện và 38 người chưa liên lạc được, bao gồm: Tàu của tỉnh Ninh Bình và 3 tàu của Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục liên lạc.

Tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường thông tin, đã cử cán bộ xuống các địa bàn bám sát tình hình, cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng 14/9; triển khai trực ban từ tỉnh tới cơ sở. Tỉnh cũng đã thu hoạch lúa hè thu và lúa mùa 95.000ha, đã thu hoạch 100% lúa hè thu, lúa mùa thu hoạch 30%. Có 20.700ha nuôi trồng thủy sản, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp xuống kiểm tra. Các công trình thủy điện đang vận hành bình thường, tiếp tục theo dõi tình hình mưa.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, tỉnh đã ban hành công điện khẩn và triển khai xuống các địa phương. Đối với tỉnh Hà Tĩnh, lo ngại nhất là 8.000ha cây ăn quả đang mùa thu hoạch, trong đó có 2.000ha bưởi, 2.000ha cam. Còn theo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, tỉnh không có khu vực neo đậu cho tàu lớn trên 300CV. Tỉnh cũng đang triển khai các công việc từ tỉnh xuống địa phương để đảm bảo ứng phó với bão số 10.

Bão số 10 với vùng ảnh hưởng rộng lớn lên đến 500km.

Theo ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng tổng cục Phòng chống thiên tai, cơn bão được dự báo sẽ đổ bộ vào chiều 15/9, với cấp độ 11-12, giật tới cấp 15, nước dâng do bão cộng với thủy triều, trong khi hệ thống đê biển chỉ chịu được cấp 9-10, vì vậy các địa phương phải chú ý. Các bộ: Y tế, Công An… đã có chương trình triển khai.

Các hồ thủy điện lớn đều đồng loạt đang xả lũ, trong đó, Sơn La, Hòa Bình đang xả với lưu lượng lớn. Bắc Trung Bộ có 3 hồ đang xả lũ là Trung Sơn, Chi Lê, Hố Hô. Còn 4 công trình thi công dở dang, gồm 1 công trình ở Thái Bình, 2 công trình ở Nam Định và 1 công trình ở Hà Tĩnh; đều là vị trí xung yếu. Do vậy, cần có các biện pháp đối phó để đảm bảo hệ thống đê điều, hồ đập được an toàn.

Chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, cơn bão số 10 được dự báo rất mạnh, nếu không có phương án chủ động ứng phó thì hậu quả sẽ khó lường, ảnh hưởng tới các tuyến đê biển. Do vậy, phải tập trung đầu tiên đảm bảo an toàn trên biển, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền. Không để tàu thuyền hoạt động tại khu vực nguy hiểm. Đảm bảo an toàn cho các khu vực khai thác dầu khí, tàu thuyền của lực lượng vũ trang, cơ sở vật chất trên biển, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vào nơi tránh trú. Đảm bảo an toàn sản xuất.

Đặc biệt, kiên quyết sơ tán, thậm chí cưỡng chế, không để người dân sống trong khu vực nguy hiểm, lồng bè, tàu thuyền, các công trình chất lượng kém… Cần gia cố, bảo vệ các công trình xây dựng như nhà ở, bệnh viện, trường học, công sở, các tháp cao, hệ thống điện, gia cố các tuyến đê sông, đê biển, đảm bảo an toàn khi có bão xảy ra. Đảm bảo an toàn hồ đập, thủy lợi, thủy điện. Đảm bảo vật tư, lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh… cho người dân khi cơn bão đi qua. Đảm bảo an ninh trật tự tại vùng thiên tai, khu vực người dân đến sơ tán.

Ngân Giang