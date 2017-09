Bão số 10, nhiều hồ chứa lớn tại Nghệ An khẩn trương xả lũ

Ngày 15/9, ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có thông báo về việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Khe Bố, huyện Tương Dương. Theo bản tin dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của Bão số 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 – 300mm. Lưu lượng nước sông Cả dự kiến về hồ chứa thủy điện Khe Bố từ 21h ngày 15/9 khoảng 1.500m3/s đến 4.200m3/s.

Bão số 10 gây ngập nặng tại một số địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy trình vận hành hồ chứa đã được bộ Công thương, Nhà máy thủy điện Khe Bố thông báo sẽ xả lũ. Theo đó, thời gian xả lũ dự kiến được bắt đầu vào 00h30 ngày 16/9. Lưu lượng xả từ 1.500m3/s đến 4.200m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Nhung, Phó chánh Văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cũng cho biết, căn cứ vào tình hình mưa bão, từ sáng 15/9, hồ Vực Mấu ở TX.Hoàng Mai đã được xả một cửa với độ mở 30cm, với lưu lượng xả 13,17m3/s. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An với dung tích 75 triệu m3.

Được biết, với 1 cửa xã, vùng hạ lưu vẫn được đảm bảo an toàn. Sở dĩ phải xả nước ở hồ Vực Mấu vì lượng nước đã nằm trong tình trạng cảnh báo.

Hiện tại, Nghệ An có 307/625 hồ chứa đã đầy nước. Đối với các hồ chứa trên, các lực lượng của doanh nghiệp thủy lợi và chính quyền địa phương đang túc trực 24/24 để xử lý nếu trường hợp sự cố xảy ra.