Bão số 2, Thanh Hoá gấp rút di dời gần 250.000 người khỏi nguy hiểm

Ngày 16/7, ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện số 7 gửi các đơn vị liên quan, nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, trước nguy cơ cơn bão số 2 (cơn bão Talas) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh này.

Theo đó, các huyện miền núi chủ động khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân đang sống tại những khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, để bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Người dân đang tích cực di chuyển tàu thuyền vào nơi an toàn.

Tính đến thời điểm chiều 16/7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão số 2, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa trên diện rộng, gây ngập úng cục bộ một số huyện như Thạch Thành, Đông Sơn…

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn còn hơn 1.700 phương tiện tàu, thuyền với 8.453 lao động đang hoạt động trên biển, nhưng tất cả các tàu đều giữ liên lạc với đất liền và đang tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, nội dung công điện cũng chỉ rõ, tại Thanh Hóa hiện có 610 hồ đập lớn nhỏ, nhưng qua kiểm tra, có tới 121 hồ không đảm bảo an toàn. Do vậy, các địa phương không được tích nước, hoặc tích nước hạn chế ở những hồ đập mất an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2, tổ chức kiểm đếm, thường xuyên giữ thông tin liên lạc; thông báo, hướng dẫn cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để thoát ra, hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Các huyện miền núi, vùng nguy cơ xảy ra sạt lở cao, vùng cửa sông, ven biển phải luôn sẵn sàng khi có lệnh sơ tán người dân.

Tin mới nhận từ ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa, hiện các địa phương đã lập phương án khẩn trương sơ tán 57.801 hộ dân (247.867 người) khỏi vùng nguy hiểm trước bão số 2.

Thiện Quyền