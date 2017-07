Bão số 4 đổ bộ lúc triều cường cao, chú trọng công tác thoát lũ

Thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng 16-19h hôm nay (25/7), tâm bão số 4 sẽ vào đất liền từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị, trọng tâm là Quảng Bình. Tuy nhiên, gió mạnh sẽ vào bờ trước tâm bão khoảng 3 giờ. Bão đổ bộ đúng lúc triều cường khu vực này dâng cao nên đặc biệt chú ý công tác tiêu thoát lũ.

Để ứng phó với cơn bão số 4, sáng 25/7 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến do Bộ trưởng bộ NN&PTNT chủ trì. Tham dự hội nghị có các bộ, ngành liên quan và 6 tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 4 gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong sáng nay (25/7), khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa lớn, lượng mưa khu vực này trên dưới 200mm. Đây là khu vực có nhiều hồ đập, hồ chứa nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi có mưa lớn.

Vì bão đổ bộ vào đất liền đúng thời điểm triều cường dâng cao nên ông Cường đặc biệt nhấn mạnh việc các địa phương cần chủ động trong công tác tiêu thoát lũ, tránh gây thiệt hại.

Về công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, tính đến 6h ngày 25/7, các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 72.000 phương tiện/287.407 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão số 4 để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 20h tối qua (24/7), tỉnh này đã ra lệnh cấm biển. Tính đến sáng nay đã kêu gọi hơn 6.200 tàu, thuyền/17.000 lao động về nơi tránh, trú bão an toàn. Mọi công tác chuẩn bị đối phó với bão số 4 tại Hà Tĩnh đã sẵn sàng.

Chiều tối nay, bão số 4 sẽ đổ bộ vào nam Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Về phía Quảng Bình, lãnh đạo tỉnh này cho biết, đến sáng nay không còn tàu, thuyền nào hoạt động trên biển, tất cả đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Công tác tuyên truyền tới các địa phương về tình hình bão số 4 và kế hoạch phòng chống đã được thực hiện từ sớm, đầy đủ.

Các địa phương khác nằm trong vùng dự báo ảnh hưởng của bão số 4 cũng đã hoàn tất công tác kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh, trú bão và đã chuẩn bị mọi phương án đối phó với bão.

Bộ trưởng bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương, bộ ngành liên quan không được chủ quan trong ứng phó với bão số 4. Phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, công tác an ninh tại nơi neo đậu tàu thuyền, đảm bảo để người dân yên tâm sơ tán. Ngoài số tàu, thuyền tại địa phương được neo đậu, tránh trú vào nơi an toàn, cũng cần đặc biệt chú ý đến số tàu thuyền vãng lai di chuyển qua địa bàn.

Bộ trưởng bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

"Công tác kêu gọi tàu thuyền, lao động trên biển đã làm tốt, nhưng trên đất liền các địa phương cần đặc biệt lưu ý đến những điểm xung yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở cần tổ chức di dời dân sớm, tránh thiệt hại đáng tiếc. Bên điện lực cũng hết sức lưu ý đến các hồ thủy điện, vì dự báo lượng mưa sẽ rất lớn ở khu vực này", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, 6 tỉnh nói trên có diện tích lúa 335.000ha đang ở thời điểm làm đòng, cây lúa yếu, rất dễ bị ảnh hưởng, đe dọa an ninh lương thực cho khu vực này.

Do đó, các địa phương cần làm tốt công tác tiêu thoát lũ để tránh thiệt hại cho nông nghiệp.

Nguyễn Huệ