Bão số 4 tăng tốc, ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An

Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, cơn bão số 2 đã khiến 8 người chết, 2 người mất tích và 8 người bị thương. Trong đó, 4 người chết và 2 người mất tích là thuyền viên của tàu VTB 26. Nghệ An là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 2 với 136 căn nhà bị sập hoàn toàn, gần 9.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Gần 1.500 ki-ốt, cửa hàng bị hư hỏng, hàng trăm ngôi nhà khác bị cây đè hỏng mái, sạt lở…. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão khiến hàng chục nghìn ha hoa màu bị ngập, hơn 300 gia súc và 25.000 gia cầm bị chết và cuốn trôi… Ước tính, cơn bão số 2 đã gây tổng thiệt hại hơn 993 tỷ đồng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp thiệt hại 573 tỷ, cơ sở hạ tầng hơn 420 tỷ đồng. Để sớm khắc phục hậu quả bão và mưa lũ, ổn định đời sống, sản xuất sinh hoạt cho người dân, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Thủ tướng Chính phủ, ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh hơn 260 tỷ đồng.